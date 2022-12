Im Test-Match am Freitagnachmittag lag der SK Rapid Wien bereits nach 4 Minuten mit 0:1 gegen den ADMIRAL 2. Liga-6. First Vienna FC 1894 hinten, ehe der ADMIRAL Bundesliga-5. aufdrehte und am Ende einen auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg landete. Zimmermann, Kühn, Querfeld und Dibon (per Traumtor) scorten für die Grün-Weißen, Tanzmayr brachte den Zweitligisten in Führung. Im nächsten Testspiel und letzten Match vor dem Jahreswechsel kommt es nächsten Freitag für die Hütteldorfer zum Highlight gegen den deutschen Kultklub FC Schalke 04 (19 Uhr, Allianz Stadion). Siehe auch TESTSPIELE Winter 2022/23.

Innenverteidiger & Abwehrchef Christopher Dibon (re.) sorgte mit seinem spektakulären Treffer ins Kreuzeck für den 4:1-Endstand in einem munteren Match zum Testen.

Winterliche Verhältnisse beim Stadtduell in Hütteldorf

Die pflichtspielfreie Zeit bis Anfang Februar 2023 wird in Hütteldorf für einige Testspiele genützt. So empfing der SK Rapid heute den Zweitliga-Aufsteiger First Vienna FC im Allianz Stadion – präsentiert von Wein Burgenland. Bei winterlichen Verhältnissen ließen sich dennoch 750 ZuschauerInnen das Stadtduell bei freiem Eintritt nicht entgehen und sahen einen deutlichen Heimsieg der Grün-Weißen.

Anfang der Woche kehrten die Nationalteam-Perspektivspieler Bernhard Zimmermann, Leo Querfeld, Jonas Auer und Moritz Oswald ins Mannschaftstraining retour, ebenso wieder mit dabei auch Keeper Hedl, der nach dem Lehrgang mit dem A-Nationalteam ein paar Tage frei bekommen hatte. Guido Burgstaller, Thorsten Schick und Jonas Auer verpassten das heutige Aufeinandertreffen gegen den Zweitliga-Aufsteiger leicht angeschlagen.

Zimmermann vergab - Tanzmayr traf

Bereits nach 12 Sekunden fand der SK Rapid die erste Großchance durch Bernhard Zimmermann vor, der allerdings im letzten Moment am Torwart scheiterte. Die Gäste aus Döbling hingegen waren effizienter und brachten den heute orangenen Ball bereits in der 4. Minute zum 0:1 durch Tanzmayr im Tor unter.

Die frühe Gästeführung zwang die Barisic-Elf zur Reaktion. Innerhalb von 5 Minuten kam Bajic daher auch gleich zu drei guten Chancen, bei denen nur Zentimeter fehlten. Und auch Kühn scheiterte mit einem satten Schuss am Döblinger Torwart. Die Vienna verteidigte gut, trotz zahlreicher Versuche gelang Rapid kein richtiges Durchkommen.

Doch nach 36 Minuten netzte Zimmermann nach passgenauer Flanke per Kopfball zum 1:1-Ausgleich ein. Kurz vor der Pause hatte Bajic die Führung am Fuß, verfehlte das Tor aber deutlich. Doch Kühn tänzelte in der 45. Minute im Alleingang durch den Strafraum und brachte die Kugel mit viel Gefühl zum 2:1 im Tor unter.

2. Halbzeit SK Rapid mit komplett neuen Gesichtern auf grün-weißen Rasen

In gewohnter Testspielmanier wurde zur Pause eifrig gewechselt, weshalb eine komplett neue Elf aufs heute wortwörtlich grün-weiße Feld lief. Zu Beginn der 2. Hälfte war es ein Abtasten auf beiden Seiten, ehe quasi aus dem Nichts der Ball in der 56. Minute im Rapid-Tor landete, jedoch eine Abseitsstellung der Gäste vorausging.

Nach einem Eckball von Knasmüllner legte der Bundesligist nach. So kam der Ball nach Marko Dijakovic und Christopher Dibon zu Leo Querfeld, der per Kopfball das 3:1 fixierte (66.). Auch Oliver Strunz, Christoph Knasmüllner und Nicolas Binder fanden noch sehenswerte Chancen vor, bei denen jeweils nur das Glück fehlte.

In der 80. Minute belohnten sich die Hütteldorfer dann, erhöhte Christopher Dibon mit einem sehenswerten Treffer ins Kreuzeck auf 4:1. Die Döblinger fanden in Hälfte 2 keine namhaften Möglichkeiten vor, Rapid hingegen war zielstrebig und effizient unterwegs. So stand schließlich ein verdienter 4:1 Heimsieg auf der Anzeigetafel.

SK Rapid Wien vs. First Vienna FC 4:1 (2:1), Allianz Stadion, Zuschauer: 750.

Torfolge: 0:1 Tanzmayr (4.), 1:1 Zimmermann (36.), 2:1 Kühn (45.), 3:1 Querfeld (66.), 4:1 Dibon (80.)

SK Rapid 1. Hz.: Hedl; Koscelnik, Sollbauer, K. Wimmer, Moormann; Kerschbaum, Greil; Kühn, Druijf, Bajic; Zimmermann.

SK Rapid 2. Hz.: Gartler; Fallmann, Querfeld, Dibon, Dijakovic; Pejic, Oswald; Strunz, Knasmüllner, Grüll; Binder.

Anm.: Auer, Schick und Burgstaller fehlten leicht angeschlagen.

