Ein Jahresausklang nicht nach Altacher Geschmack! Im Testspiel gegen die Grasshopper aus Zürich nahm der SCR Altach phasenweise viel zu wenig am Geschehen teil, um für einen positiveren Abschluss zu sorgen. Csaba Buktas Tor zum Endstand stellte nur noch Ergebniskosmetik dar. Mit einer 1:4-Niederlage verabschiedet sich der Tabellen-10. der ADMIRAL Bundesliga in die Winterpause. Siehe auch TESTSPIELE Winter 2022/23.

Dem 21-jährigen Ungarn Csaba Bukta (li.) blieb das letzte Tor für den SCR Altach im Kalenderjahr 2022 vorbehalten, der Ehrentreffer bei der 1:4-Niederlage in Zürich.

Altach nach 55 Sekunden in Rückstand

Dabei startete die Partie aus Altacher Sicht schon äußerst ungünstig. Der erste Angriff der Schweizer fand sofort den Weg ins Tor: Am Flügel verschaffte sich ein Grasshoppers-Akteur Platz, legte in die Mitte, wo Morandi nach 55 Sekunden zum 1:0 vollendete. Nach diesem Fehlstart versuchte der SCRA in Niederhasli in die Partie zu finden – flaches Kurzpassspiel sollte zum Ziel führen. Der erste Altacher Abschluss fand Amankwah Forson per Freistoß vor, aus ähnlicher Position, wie bei seinem Tor gegen Austria Wien, setzte er dieses Mal den Ball aber knapp drüber.

Die Vorarlberger agierten im letzten Testspiel in einer 4-3-3 Formation, in welcher Jan Jurcec - wie beim Nationalteam - den Rechtsverteidigerposten übernahm. In der 17. Minute verlor der Kroate ein Zwei-gegen-Eins Duell in der Nähe des Strafraumecks, Demhasaj konnte dadurch in den 16-er eindringen und ins lange Eck abschließen (17.). Der Siebtplatzierte der Super League trat in der Anfangsphase mit maximaler Effizienz auf. So auch in Minute 21: Wieder brach GC über die rechte Angriffsseite durch, wieder bezwang die GC-Offensivlinie nun in Form von Cavalho mit einem Schuss in die lange Ecke den Altacher Keeper – 3:0.

Partie nach 21 Minuten praktisch entschieden

7 Minuten später hatte die Elf von Chefcoach Miroslav Klose Glück, dass man sich nicht den vierten Treffer einfing. Nach einem Eckball kam ein Schweizer völlig frei zum Abschluss, er ließ die Mega-Möglichkeit allerdings liegen.

Offensiv meldeten sich die Rheindorfer erst wieder ab der 33. Minute zurück. Zunächst fand eine flache Flanke von Forson im Strafraum keinen Mitspieler, kurz darauf scheiterten nacheinander Bähre und Forson mit ihren Abschlüssen an Kuttin. Altach war nun besser in der Partie, die Zürcher blieben aber immer im Umschaltspiel gefährlich. In der 39. Minute lenkte Casali eine Flanke an den eigenen Pfosten, im Nachfassen konnte der Torhüter entschärfen.

Dem SCRA war in der Schlussphase der 1. Halbzeit anzumerken, dass zumindest noch der Anschlusstreffer gelingen soll. Forson kam diesem per Volley-Distanzschuss denkbar nahe (43.). Es blieb aber somit beim Drei-Tore-Rückstand zur Pause.

Nach personeller Rotation kam Altach defensiv weiter ins Rotieren

Es wurde für die zweiten 45 Minuten ordentlich rotiert – beim SCRA standen mit Alioune, Zwischenbrugger, Bukta, Gremsl, Jäger und Haudum gleich sechs Neue auf dem Rasen. Die erste Gelegenheit fanden wiederum die Hausherren vor: nach einem Fehlpass im Aufbauspiel kombinierten sich die Schweizer in den Strafraum rein, Shabani zog aus der Drehung ab und auch dieser Schuss passte genau (50.).

Der SCRA fand in dieser Phase der Partie kaum Zugriff und ließ GC zu viele Freiheiten. Zwischenbrugger blockte in höchster Not gegen den heranstürmenden Schettine (55.), nur zwei Zeigerumdrehungen später klärte Alioune für den bereits geschlagenen Gremsl auf der Linie. Über ein fünftes oder gar sechstes Gegentor hätte man sich nach einer Stunde Spielzeit nicht beschweren dürfen.

Bukta mit Ehrentreffer

Nach 62 Minuten immerhin wieder ein Abschluss der Gelben. Wiederum versuchte es Forson aus der Distanz. Mit seinem schwächeren Rechten zielte er jedoch zu ungenau. Das Spiel beruhigte sich im Vergleich zur turbulenten Phase zwischen der 45. und 60. Minute erheblich. Einem tollen Angriff konnten die Schweizer dann nichts entgegensetzen: Heggem überlistete mit einem langen Ball die gesamte GC-Defensive, Bukta zog von der Mittellinie allein auf den Kasten zu und blieb cool beim Abschluss (72.).

Bis zum Schlusspfiff tat sich dann aber nicht mehr all zu viel, Zürich verpasste nach einem Querpass das 5:1 nur knapp (87.). Altach beendet somit das Kalenderjahr mit einer klaren Niederlage.

Grasshopper Club Zürch vs. CASHPOINT SCR Altach

Freitag, 2.12.2022, 14:30 Uhr

GC Campus, Niederhasli

Torfolge: 1:0 Morandi (1.), 2:0 Demhasaj (17.), 3:0 Carvalho (21.), 4:0 Shabani (50.), 4:1 Bukta (72.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL