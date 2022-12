Der heutige Rauswurf von Chefcoach Manfred Schmid (Foto) beim FK Austria Wien - siehe Beitrag zuvor - lässt die Wogen der Fans der Violetten höher schlagen. Empörung, Entrüstung, Emotionen pur in den Foren. Nachfolgend ein paar Auszüge! Der zum Saisonende auslaufende Vertrag des 51-jährigen Wieners wurde nicht verlängert und endet gar am heutigen Montag, den 5. Dezember 2022, mit sofortiger Wirkung beim derzeit ADMIRAL Bundesliga-7.

"Spätestens jetzt wurde großer Tiefpunkt erreicht"

Chris C.: "Wie kille ich jede Euphorie und Aufbruchstimmung? Danke für nix!"

Nadine S.: "Spätestens jetzt wurde ein großer Tiefpunkt erreicht"

Marlene A: "Damit habt ihr euch jetzt selbst tief ins Fleisch geschnitten, ich hoffe euch rutschen die Ärmel beim Händewaschen runter"

Al.: "Euch kann man nicht mehr helfen"

Paul K.: "VORSTAND RAUS"

Florian: "Absolut letztklassig die Aktion. Ein Witz, ein ganz schlechter Witz"

Ines: "Größter Fehler - Meistergruppe servas"

Max: "Passt...ihr bekommt meine Mitgliedschaft per Post. Mit einem Schlag alles kaputt gemacht, was die letzten 1,5 Jahre aufgebaut wurde"

"Das wars mit meiner Mitgliedschaft nach 22 Jahren"

Moritz: "Unfassbar"

Jürgen: "Skandalös"

Unbekannt: "Das wars mit meiner Mitgliedschaft nach 22 Jahren"

Bernd: "Absolute Frechheit"

Tobias: "Bitte, bitte einen gescheiten Nachfolger. Nicht wieder einen Schnellschuss"

Joachim: "Größter Fehler, den ihr hättet machen können..."

Erich: "Das ist einfach nur eine Sauerei"

Rene A.: "Einfach nurmehr traurig, was hier mit unserer geliebten Austria gemacht wird...nicht mehr lang und ihr könnt den schimmligen die Hand geben."

Paul: "Was????? Was ist mit euch falsch? Es war so schön wieder Spaß an..."

Christoph D.: "Was soll das mann?"

Michael Sch.: "Da fehlen die Worte...Quo Vadis Austria Wien..."

Ecki: "Schwerer Fehler einen guten Weg zu verlassen und diesen Trainer gehen zu lassen!"

Lena: "Sprachlos"

Maxi: "Was läuft in dem Verein bitte falsch..."

Fabian: "Zweite Liga wir kommen"

Daniel G.: "Mitgliedschaft nach 14 Jahren wird heute noch gekündigt, danke für nix!"

Christoph F.: "Katastrophe"

Tom: "Wurde der fkaustriawien account gehackt, oder wie?"

Klaus: "Das wars mit dem Aufwind. Vielen Dank für die geilen eineinhalb Jahre.

