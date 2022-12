Der SK Puntigamer Sturm Graz unterliegt dem Serie A-Klub FC Empoli bei regnerischem Wetter in Marbella in seinem zweiten Testspiel im Rahmen des Kurztrainingslagers in Spanien mit 1:2 (0:1). Das erste Test-Match hatte der aktuell Tabellenzweite der ADMIRAL Bundesliga vor zwei Tagen am Samstag mit 1:0 gegen UD Almeria (Tor: Emegha) gewonnen - siehe auch WINTER-TESTSPIELE 2022/2023.

SK Puntigamer Sturm Graz 1:2 (0:1) FC Empoli

Tore: Borkovic (62.); Lammers (33.), Ismajli (82.) - Marbella, 5. Dezember 2022, 16 Uhr, 50 Zuschauer.

Cheftrainer Christian Ilzer (Foto): "Die Vorzeichen für dieses Spiel waren schwierig, da einige Spieler krankheitsbedingt ausgefallen sind und wir mit einem sehr kleinen Kader in dieses Spiel gegangen sind. Die Mannschaft hat sich bei regnerischen Bedingungen aber einen richtigen Fight auf Augenhöhe mit einem Serie A-Klub geliefert. Am Schluss hat dann eine Standardsituation das Spiel entschieden. Es war für mich ein wahrer Charaktertest und ein absolut positives Zeichen, dass das Team so spät in der Saison unter widrigen Umständen nochmal alles rausgeholt hat."



SK Puntigamer Sturm Graz: Giuliani - Gazibegovic - Affengruber - Borkovic - Schnegg (50. Schendl) - Stankovic - Dante - Hierländer (71. Stückler) - Kiteishvili - Fuseini (61. Grgic) - Jantscher (82. Eyawo)



FC Empoli (Startformation): Perisan - Stojanovic - De Winter - Cacece - Henderson - Marin - Fazzini - Bajrami - Lammers - Cambiaghi

Wir verlieren das Testspiel gegen @EmpoliFC. Am Mittwoch findet das letzte Spiel der Schwoazn gegen @ogcnice im Jahr 2022 statt. #sturmgraz #Friendlies2022 #STUEMP

