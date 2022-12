Seit Februar 2021 ist der Mittelfeldspieler bei der SV Guntamatic Ried, der 22-jährige Serbe Nikola Stošić. Der - wie die Innviertler am heutigen Nikolaustag vermelden - beim ADMIRAL Bundesligisten, der als Tabellenvorletzter überwintert, seinen Vertrag vorzeitig um weitere zwei Jahre bis Mai 2025 verlängert. Der gebürtige Salzburger hatte noch einen laufenden Vertrag bis zum Ende dieser Saison 2022/23. Nach seinem in Runde 1 am 24. Juli im Spiel beim SK Rapid Wien erlittenen Kreuzbandriss kämpft sich Nikola Stošić derzeit zurück und peilt sein Comeback für das Frühjahr an. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

V.li.: SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer, Nikola Stošić und SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

"Hat sich mit großartigen Leistungen zum Stammspieler entwickelt"

SV Ried-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer: „Nikola Stošić hat sich vergangene Saison mit großartigen Leistungen zu einem Stammspieler bei unserer SV Guntamatic Ried entwickelt. Trotz seiner schweren Verletzung zu Beginn dieser Saison war für uns klar, dass wir ihn über den Sommer hinaus langfristig an uns binden wollen.

Wichtig ist, dass er jetzt wieder voll fit wird, damit er dort anschließen kann, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hat. Er hat dabei unser vollstes Vertrauen."

"Plan ist, im Februar wieder voll durchzustarten"

Nikola Stošić selbst meint zur Vertragsverlängerung: „Ich freue mich sehr, dass ich vom Verein das Vertrauen bekommen habe und ich den Vertrag in Ried verlängern konnte. Ich bin auf einem guten Weg, alles ist im Zeitplan. Momentan bin ich noch im Kraftaufbau. Mein Plan ist, dass ich im Jänner beim Trainingslager einsteigen und dann im Februar wieder voll durchstarten kann."

Steckbrief Nikola Stosic:

geboren am 29. Jänner 2000

Nationalität: Serbien

Größe: 180 cm

Position: Mittelfeld

Vereine: 1. Salzburger SK 1919 (2007), FC Red Bull Salzburg (2007-12), FC Liefering (2012-13), FC Red Bull Salzburg (2013-18), FC Liefering (2018-21), SV Guntamatic Ried (seit 2021).

Nikola #Stosic verlängert seinen Vertrag bis 2025! 🤝🖊

„Ich freue mich sehr, dass ich vom Verein das Vertrauen bekommen habe und ich den Vertrag in Ried verlängern konnte." ⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/AV6k5BhI5m — SV Ried 1912 (@svried1912) December 6, 2022

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger und Harald Dostal/www.sport-bilder.at