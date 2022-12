In der ADMIRAL Bundesliga betrieb die SV Guntamatic Ried in der Herbstrunde in punkto Toreschießen Minimalismus, erzielte die Elf von Chefcoach Christian Heinle gerade mal 12 Treffer in 16 Runden. Die wenigsten in der Liga. Heute im Testspiel gegen den Tabellen-6. der ADMIRAL 2. Liga, First Vienna FC 1894, präsentierten sich die Innviertler dagegen in Torlaune und machten das halbe Dutzend gegen den Aufsteiger aus Wien voll. Siehe auch TESTSPIELE Winter 2022/23.

Eröffnete den Torreigen und war ein steter Aktivposten: Philipp Pomer.

Munterer Auftakt beiderseits

Bereits nach 2 Minten der erste Warnschuss der Innviertler. Nach einem Eckball konnte eher suboptimal von der Vienna-Abwehr geklärt werden, sodass Josef Weberbauer zum Distanzschuss kam - knapp drüber. Auch der Zweitligist startetemunter in die Partie und hatte durch Luca Edelhofer nach 5 Minuten die erste Möglichkeit. Jonas Wendlinger, der auch im Testspiel gegen Budweis das Rieder Tor hütete, parierte.

In Minute 20 der Führungstreffer für die SV Guntamatic Ried durch Philipp Pomer nach einem Traumpass von Stefan Nutz. Die Rieder dominierten fortan die Partie nach Belieben und kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten. Nach einem Eckall von Stefan Nutz köpfte Julian Turi zunächst an die Querlatte, den Abpraller verwertet Tin Plavotic zum 2:0 (28. Min.). In der 35. Spielminute das 3:0, abermals durch 1:0-Torschütze Philipp Pomer. Einen der wenigen Vorstöße der Wiener konnte Cedomir Bumbic in Minute 43 zum 3:1 Anschlusstreffer verwerten.

Rieder auch in Hälfte zwei klar spielbestimmend

In der Halbzeit wechselte Trainer Christian Heinle Markus Lackner, Matthias Gragger, Oliver Kragl, Agyemang Diawusie, Luca Kronberger, Leo Mikic und Christoph Monschein ein. 8 Minuten nach Wiederbeginn konnte Denizcan Cosgun nach einem Stanglpass von Agy Diawusie auf 4:1 stellen.

In der Folge konnten die Rieder einige Vorstöße nicht in Zählbares ummünzen. In der 60. Minute kam Patrick Moser für Jonas Wendlinger ins Spiel. 20 Minuten vor Schlusspfiff nochmal ein Dreifachtausch von Coach Heinle. Aus dem Spiel Julian Turi, Michael Martin und Denizcan Cosgun – neu im Spiel Philipp Birglehner, Julian Baumgartner und Jonas Mayer.

In der 80. Minute das 5:1 durch Christoph Monschein nach einem schön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite. Den Schlusspunkt setzte Agyemang Diawusie mit dem 6:1.

Testspiel SV Guntamatic Ried vs. First Vienna FC 6:1 (3:1).

Torfolge: 1:0 Pomer (20.), 2:0 Plavotic (28.), 3:0 Pomer (35.), 3:1 Bundic (43.), 4:1 Cosgun (53.), 5:1 Monschein (80.), 6:1 Diawusie (85.).

Bereits absolviertes Testspiel:

SV Guntamatic Ried – Dynamo Budweis 3:3 (1:1), Torschützen für Ried: 40. Christoph Monschein, 53. Seifedin Chabbi, 84. Julian Wießmeier

SV Guntamatic Ried: Das Vorbereitungsprogramm im November & Dezember

Winterprogramm 2022/23:

Training vom 28. November bis 16. Dezember

Freitag, 16. Dezember, um 13.00 Uhr: Testspiel gegen Jahn Regensburg (2. Bundesliga Deutschland) (auswärts)

Trainingspause vom 17. Dezember bis 2. Jänner

Trainingsstart am 3. Jänner

Samstag, 4. Februar 18.00 Uhr: UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sportclub in Wien

Sonntag, 12. Februar, 14.30 Uhr: Admiral Bundesliga 17. Runde gegen Hartberg in der „josko ARENA“ in Ried

(Stand vom 6. Dezember, das Vorbereitungsprogramm für den Jänner folgt im Dezember, kurzfristige Änderungen möglich)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at