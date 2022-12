IIm letzten Auftritt des Jahres unterliegt der personell limitierte FC Red Bull Salzburg (ohne 16) während dem Kurztrainingslager-Aufenthalt auf Malta dem italienischen Top-Team Inter Mailand mit 0:4 (0:2). Die Treffer des Tabellenfünften der Serie A erzielten der Ex-Dortmunder Mkhitaryan, Acerbi und Carboni bzw. Bernardo (Eigentor). Das Spiel vom SK Sturm Graz, erster Verfolger der Roten Bullen in der ADMIRAL Bundesliga und erster Pflichtpartie-Gegner im neuen Jahr (ÖFB-Cup-Viertelfinale, 03.02.2023, 20:45 Uhr), am morgigen Donnerstag gegen OGC Nizza wurde abgesagt. Siehe auch TESTSPIELE Winter 2022/2023.

Der 18-jährige ÖFB-U19-Teamspieler Tolgahan Sahin vom Salzburger Kooperationspartner FC Liefering gegen Roberto Gargliardini von Inter Mailand.

FC Red Bull Salzburg – Inter Mailand 0:4 (0:2).

Tore: Mkhitaryan (20.), Acerbi (42.), Bernardo (72., Eigentor), Carboni (90.+1)

Inter startet schon am 4. Jänner wieder in Serie A

Während es für die Roten Bullen der letzte Auftritt des Jahres war, steht Inter mitten in der Vorbereitung für die am 4. Jänner 2023 wieder beginnende Meisterschaft in der Serie A. Zudem fehlten dem Serienmeister insgesamt 16 Spieler, was sich im Spielverlauf zeigen sollte. Während nach vorne nur wenig Akzente gesetzt werden konnten, gab es hinten etliche gute Chancen für den 19-fachen italienischen Meister. Die Führung durch Henrikh Mkhitaryan war die logische Folge. Kurz vor der Pause erhöhte der italienische Teamspieler Francesco Acerbi – allerdings aus Abseitsstellung – per Kopf zum 2:0.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild, das Team von Matthias Jaissle kam besser ins Spiel und auch zu Möglichkeiten. So wäre eine Wöber-Flanke von der Inter-Verteidigung in der 55. Minute beinahe ins eigene Tor abgelenkt worden.

Kurz darauf war es Debütant Karim Konate (FC Liefering), der nach einem eleganten Dribbling an Inter-Keeper Samir Handanovic scheiterte. Erfolgreicher war Inter, das nach einer Kopfballvorlage von Routinier Edin Dzeko durch ein Eigentor von Bernardo das 3:0 verbuchte. Den Endstand erzielte Valentin Carboni in der Nachspielzeit.

"Der Tank ist leer"

Matthias Jaissle: „Es war für uns heute sehr schwierig. Wir sind ohne 16 Spieler angetreten. Auch wenn die Jungs im letzten Spiel des Jahres versucht haben, noch mal alles rauszuhauen, hat man gemerkt, dass der Tank schon leer ist und es eine extrem intensive Saison war. Außerdem stand uns Inter Mailand gegenüber, eine absolute Top-Mannschaft, die mitten in der Vorbereitung steht. Da war der Unterschied schon von Beginn an zu spüren. Aber da gibt es keinen Vorwurf an meine Truppe. Jetzt haben sie sich wirklich dreieinhalb Wochen Urlaub verdient.“

Nicolas Seiwald: „Wir wissen, dass wir heute relativ viele Stammspieler nicht dabei hatten, dafür viele junge Spieler zum Einsatz gekommen sind. Inter Mailand ist eine Klassemannschaft, die mitten in der Vorbereitung ist. Diese Niederlage ist zwar schade, wir dürfen sie aber aufgrund der Rahmenbedingungen nicht zu hoch hängen. Jetzt haben wir genug Zeit; frisch zu werden; und starten dann im Jänner wieder richtig durch.“

