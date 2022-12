Der FC Red Bull Salzburg, einzig verbliebener, österreichischer Klub im Europacup (Europa League-K.o.-Playoff vs. AS Roma), überwintert - mal wieder - als Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga. Doch auch wenn der Serienmeister komfortable 6 Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger SK Sturm Graz hat, spüren die Roten Bullen die Steirer, die im Herbst unbesiegt gegen den Double-Titelverteidiger blieben (2:1, 0:0) und sich in dieser Saison gesamt 5 Mal messen werden mit der Jaissle-Elf. Gleich zum Neujahrsauftakt im ÖFB-Cup-Viertelfinale (Fr., 03.02., 20:45 Uhr) Nachfolgend ein Herbst-Resümee über den Herbstmeister.

Das ging auf keine Bullen-Haut. Der FC Red Bull Salzburg bewies vor allem "hinten heraus" wieder seine Qualität & Mentalität, wie hier beim Jubel nach dem Last-Minute-Ausgleich durch Innenverteidiger Oumar Solet beim 1:1 gegen den LASK. Es war eine Heimspiel-Remis-Serie der Jaissle-Elf von Mitte September bis Mitte Oktober gegen SK Rapid, LASK (jeweils 1:1) und SK Sturm Graz (0:0), wo der seit 34 BL-Pariten.andauernde "Heimnimbus der Unbesiegbarkeit" auf der Kippe stand. Für das Frühjahr tanzen die Roten Bullen einzig von allen 12 BL-Klubs noch auf "drei Hochzeiten" mit UEFA Europa League, ADMIRAL Bundesliga und ÖFB-Cup.

Nach früher, einziger Saisonniederlage blieben Bullen unbeeindruckt auf Kurs

Seit nunmehr bereits 34 (!) Liga-Partien ist der FC Red Bull Salzburg saisonübergreifend in der heimischen Red Bull Arena unbesiegt (28S, 6U). Die letzte Niederlage in Wals-Siezenheim ist rd. 2 Jahre her: am 20. Dezember 2020 mit 2:3 gegen den WAC. Auch in der aktuellen Saison blieb der "Nimbus der Unbesiegbarkeit" bei 5 Heimsiegen und 3 Remis (alle drei in Folge gegen SK Rapid, LASK und Sturm Graz) gewahrt, geriet allerdings 2 Mal arg in Gefahr.

Gegen die direkten Verfolger SK Sturm Graz (0:0) und LASK (1:1). So besaßen die Steirer am 22. Oktober 2022 bei der Nullnummer die besseren Torchancen, führte der LASK gar am 1. Oktober bis zur 5. Minute der Nachspielzeit durch Marin Ljubičić mit 1:0, ehe dem 20-jährigen Kroaten ein folgenschwerer Defensiv-Fauxpas passierte, den Oumar Solet zum "Last-Minute-Ausgleich" für die Roten Bullen konsequent bestrafte.

Auch ansonsten wurde es in diesem Herbst etwas enger für den wieder Mal im Sommer im Umbruch befindlichen und von Personal-Fluktation betroffenen Serienmeister aus der Mozartstadt, der mit den Abgängen vom vorjährigen Liga-Torschützenkönig Karim Adeyemi, Offensivakteur Brenden Aaronson, Mittelfeld-Organisator Mohamed Camara, Routinier Zlatko Junuzović (Karriereende), Publikumsliebling Rasmus Kristensen und Innenverteidiger Jérôme Onguéné einmal mehr einen Aderlaß hatte.

Doch wieder schafften es die Salzburger die Lücken zu kompensieren und sich punktuell zu verstärken. Jung-Trainer Matthias Jaissle gelang es in seiner 2. Saison auf der Kommandobrücke von RBS schnell eine schlagkräftige Truppe zu formen, der Integrationsprozeß der Neuen verlief im Nu. Das erste Auswärtsspiel beim eingespielten Vizemeister SK Sturm Graz kam dennoch zu früh. Das 1:2 war zwar eine frühe, doch die einzige Saison-Niederlage im Herbst.

Die Roten Bullen blieben unbeeindruckt davon im Spitzenspiel beim Vizemeister aus der Steiermark mal leer ausgegangen zu sein und zeigten mit 6 Siegen en suite eine Reaktion, 5 davon zu Null und überhaupt nur ein Gegentor (beim 2:1 vs. WAC). Besonders drehten Torjäger Okafor & Co. beim 6:0-Kantersieg im Ländle gegen Aufsteiger Austria Lustenau auf.

Letztendlich standen aus den 14 Partien nach der Niederlage in Graz 11 Siege und 3 Remis zu Buche. Darunter mit 21 Punkten auswärts das Maximum! Lediglich zu Hause hatten sich die erfolgsverwöhnten Roten Bullen bei gesamt 5 Siegen auch mit 3 Remis zu begnügen. In Folge zwischen Mitte September und Oktober.

Geballte Leidenschaft & Anspannung: Matthias Jaissle, der auch in seinem 2. Jahr als Trainer des FC Red Bull Salzburg erfolgreich ist (gesamt in 72 Pflichtpartien Punkteschnitt von 2,31). Der 34-jährige Deutsche hat seine Reifeprüfung als Chefcoach - besonders auf internationalem Parkett - längst abgelegt und bleibt mit den Roten Bullen weiter erfolgshungrig, um das Double verteidigen zu wollen.

RBS ab Runde 7 auf Platz 1

Es wurde der Jaissle-Elf definitiv schwerer gemacht, Gegner wie besonders Sturm Graz und der LASK agierten mutig gegen die Salzburger, die in Runde 7 und nach dem 2:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol die Tabellenführung übernahmen und seither nicht mehr abgaben, um auf dem "Platz an der Sonne" - wie im Vorjahr - zu überwintern. Doch gegenüber 2021/22, als der Meister von Runde 1 bis 32 immer auf Rang 1 standen, war dies heuter im Herbst von 16 Runden "nur" 11 Mal. Wobei 39 Punkte aus 16 Runden (bei 33:9 Toren) auch diesmal wieder eine großartige Bilanz sind. Wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr übrigens (damals mit 35:11 Toren auch die gleiche Differenz = +24). In der Saison 2020/2021: 37 Punkte (50:16 Tore).

6 Punkte Vorsprung auf den Zweiten SK Sturm Graz sind zwar durchaus ein Polster, doch kein Ruhekissen. Zumal die Punkte-Teilung nach dem Grunddurchgang erfolgt und sich die "Blackies" den Roten Bullen im Herbst durchaus auf Augenhöhe präsentiert haben. In den direkten Duellen allemal. Und das Kräftemessen Meister vs. Vizemeister wird ja zum Dauerbrenner. Gesamt 5x mit den beiden Partien in der Meistergruppe und zuvor ja zum Jahresauftakt im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale (Freitag, 3. Februar 2023, 20:45 Uhr, Red Bull Arena).

"Heißer Februar" mit K.o.-Spielen vs. Sturm Graz & AS Roma

Der Pflichtspiel-Start beschert Kapitän Andreas Ulmer & Co. überhaupt einen "heißen Februar". Erst das vorweg genommene Endspiel im ÖFB-Cup gegen Sturm, dann in der Europa League das Zwischenrunden-Duell gegen José Mourinhos AS Roma (Do., 16.02., daheim - Do., 23.02. in Rom). Spannend auch, was personell im Bullen-Lager noch in der Winter-Transferperiode vom 07.01. - 06.02.203 (Österreich; Deutschland, England und Italien: 01.01. - 31.01.2023) passieren wird.

Vor allem nachdem - wieder Mal - Salzburger Spieler im Herbst Begehrlichkeiten geweckt haben, gerade auch nach überzeugenden Leistungen in der Champions League. Allen vorran Keeper Philipp Köhn, der durch konstante Leistungen auffiel, und der Schweizer Stürmer Noah Okafor.

Erwies sich in den Saison-Auftaktwochen als Hit und gewünschte Verstärkung: Der 23-jährige, brasilianische Ballzauberer Fernando. Je 4 Tore und Assists in den ersten 8 BL-Runden sind eine Top-Quote. Doch dann ereilte den Stürmer aus Belo Horizonte beim Auswärtsspiel am 10. September beim Auswärtsspiel in Ried eine Muskelverletzung, an der der Salzburger Sommerneuzugang bis zur Winterpause laborierte. Auf sein Comeback dürfen sich nicht nur die Roten Bullen freuen.

Fernando & Pavlovic spielten sich in Herzen der Salzburg-Fans

Kommen wir zu den Sommer-Neuzugängen. Der brasilianische Ballzauberer Fernando war auf Anhieb präsent und die erhoffte Verstärkung. Leider verletzte sich der 23-jährige Stürmer nach 8 Runden und fiel seither aus. Nachdem sich beim Champions League-Auftaktmatch vs. AC Milan (1:1) mit Maximilian Wöber (beim Aufwärmen) und Oumar Solet (während der Partie) beide Innenverteidiger verletzten, kam die Chance für Strahinja Pavlovic.

Der 21-jährige, serbische WM-Teilnehmer packte sie beim Schopfe und das "Mentalitäts-Monster" mutierte zum legitimen Nachfolger vom nach England zu Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch (Leeds United) abgewanderten Rasmus Kristensen als Publikumsliebling. Auch der 19-jährige Franzose Lucas Gourna-Douath wußte zu überzeugen. Wobei der defensive, zentrale Mittelfeldspieler wegen einer Bänderblessur die Saison-Auftaktwochen verpasste und auch in den letzten beiden Runden vor der Winterpause mit einer Sprunggelenkverletzung ausfiel.

Auf Anhieb zur Stammkraft wurde Rückkehrer Amar Dedić (nach Leihe zum WAC). Der 20-jährige, bosnische Teamspieler (geboren in Zell am See) schloss die Lücke von Rasmus Kristensen in der Viererabwehrkette auf der Rechtsverteidiger-Position mit konstanten, soliden Leistungen (22 Pflichtspiel-Einsätze).

Wieder Mal schaffte auch ein Talent von Kooperationspartner FC Liefering den Sprung in den Salzburger Profikader: Dijon Kameri. Der 18-jährige, zentrale Mittelfeldspieler mit Wurzeln im Kosovo erwies sich als "Versprechen in die Zukunft", wurde allerdings Mitte September jäh durch eine Schulterverletzung gestoppt und fehlte in der finalen Partie in Klagenfurt krankheitsbedingt.

Eine Wachablösung zeichnet sich derweil auf der Linksverteidiger-Position ab, wo Andreas Ulmer (Foto) seit 13 Jahren (!) beim FC Red Bull Salzburg praktisch gesetzt und ein Muster an Zuverlässigkeit & Professionalität ist. Der mittlerweile 37-jährige Kapitän ist und bleibt ein Phänomen, doch wird halt auch nicht jünger. Sukzessive zeichnet sich auch für ihn in der extrem jungen Jaissle-Elf (die jüngste in der Champions League im Herbst) ein Veränderungs-Prozeß ab, wurde der bisherige Innenverteidiger Maximilian Wöber wiederholt anstelle vom gebürtigen Linzer links hinten eingesetzt.

Rote Bullen "tanzen" einzig noch auf "3 Hochzeiten"

Abschließend: Der Gewinn des 10. Meistertitels in Folge und die Verteidigung des Doubles wird für die Roten Bullen keine "gemahde Wiesn". Gegen die ersten Verfolger SK Sturm Graz und den LASK tat sich der erfolgsverwöhnte und -hungrige Serienmeister im Herbst schwer. Es wartet ein spannendes Frühjahr auf den FC Red Bull Salzburg.

Was wird im Winter noch personell passieren in punkto möglicher Ab- und Neuzugänge? Dazu tanzen Kapitän Andreas Ulmer & Co. einzig von allen 12 BL-Klubs noch auf 3 Hochzeiten. Doch gerade die K.o.-Duelle in der Europa League gegen José Mourinhos AS Roma und zuvor im nationalen ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den SK Sturm Graz - quasi ein vorweg genommenes Finale - haben es in sich. Und in der Liga scheint Österreichs Fußball-Flaggschiff diesmal noch mehr gefordert, als in den Jahren zuvor.

Nur ein Trio immer dabei - Kapitän Ulmer wiederholt von Bank

Restprogramm Grunddurchgang: SC Austria Lustenau (H), WSG Tirol (A), SV Guntamatic Ried (H), SK Rapid Wien (A), LASK (A), SCR Altach (H):

Eingesetzte Spieler: 26. Einsätze: Kjærgaard, Köhn, Šeško (je 16), Seiwald & Wöber (je 15), Okafor (14), Junior Adamu (13), Dedić & Sučić (je 12), Pavlović (11), Bernardo, Capaldo, Solet, Ulmer (je 10), Šimić (9), Fernando & Gourna-Douath (je 8), Diarra (7), Kameri, Koita, Van der Brempt (je 6), Diambou (4), Agyekum & Piatkowski (je 3), Bernéde (2), Baidoo (1).

Meiste Einwechslungen: Junior Adamu (7), Okafor, Šimić, Ulmer (je 6), Diarra & Koita (je 5), Diambou, Kjærgaard, Šeško (je 4).

Tore: 33. Torschützen (12): Junior Adamu & Okafor (je 7), Šeško (5), Fernando (4), Capaldo & Kjærgaard (je 2), Diarra, Kameri, Koita, Pavlović, Solet, Wöber (je 1).

Rote Karte: Junior Adamu (1). Gelb-Rote Karten (2): Pavlović & Diambou (je 1). Gelbe Karten (31): Dedić (4), Solet & Sučić (je 3), Pavlović, Šimić, Wöber (je 2), Junior Adamu, Agyekum, Bernardo, Capaldo, Diambou, Diarra, Gourna-Douath, Kjærgaard, Köhn, Okafor, Seiwald, Šeško, Ulmer (je 1).

Sommer-Neuzugänge (9): Baidoo, Dedić, Diarra, Fernando, Gourna-Douath, Kameri, Mensah, Omoregie, Pavlović.

Abgänge (9): Aaronson, Adeyemi, Camara, Forson, Junuzović, Kristensen, Mensah, Onguéné, Vallci.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty