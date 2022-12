Am gestrigen Mittwoch statteten einige Spieler aus dem Wolfsrudel der Lebenshilfe Wolfsberg einen Weihnachtsbesuch ab. Mit im Gepäck hatten sie auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk.

Die Spieler des WAC nutzten die gestrige Mittagspause zwischen dem Vormittags- und Nachmittagstraining, um im Wohnhaus der Lebenshilfe Wolfsberg vorbeizuschauen und für viele lachende Gesichter zu sorgen. Im Zuge dieses Besuchs wurden nicht nur zahlreiche Foto- und Autogrammwünsche erfüllt, sondern auch Weihnachtsgeschenke an die Lebenshilfe Wolfsberg verteilt. Die WAC-Kicker waren nämlich mit Freikarten für das Cup-Spiel gegen den SK Rapid Wien, am 03. Februar um 18 Uhr in der Lavanttal Arena, ausgestattet, die unter den Bewohnern und Betreuern verteilt wurden.

Fotocredit: WAC