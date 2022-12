Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Vertragsverlängerung von Jusuf Gazibegovic bekannt. Der 22-jährige Außenverteidiger verlängert seinen Vertrag bis 2026 und bindet sich somit langfristig an die Schwoazn.

Gazibegovic kam im Sommer 2020 vom FC Liefering nach Graz und legte eine beeindruckende Entwicklung hin. So absolvierte der bosnische A-Teamspieler bereits 66 Spiele in der Admiral Bundesliga sowie 14 Spiele auf internationalem Parkett in Schwarz-Weiß.



Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über die Vertragsverlängerung: „Jusuf Gazibegovic ist ein Musterbeispiel für den Weg und die Entwicklung, die junge Spieler beim SK Sturm nehmen können. Er hat seine Leistungen seit seiner Ankunft in Graz sukzessive gesteigert, sich schnell als Stammspieler etabliert und seinen Weg bis hin zu starken Leistungen in der Europa League zielstrebig immer weiter beschritten. Wir freuen uns sehr, dass Gazi seinen Vertrag bei uns verlängert und sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist."



Auch Jusuf Gazibegovic selbst meint zufrieden: „Der Schritt vor zweieinhalb Jahren zum SK Sturm war perfekt für mich. Dank der hervorragenden Umstände im Verein konnte ich mich als Spieler immer weiter verbessern und entwicklen. Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins, dass sie mir mit dem neuen Vertrag geben. Gemeinsam mit der Mannschaft habe ich noch große Ziele in Graz und freue mich, diese in Angriff zu nehmen."

