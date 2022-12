Die ehemaligen ÖFB-Toptorjäger und derzeitigen Sky-Experten Hans Krankl und Marc Janko äußerten sich beim PayTV-Sender zu derzeitigen Themen wie u.a. der Entlassung von FK Austria Wien-Chefcoach Manfred Schmid, der ÖFB-Causa um Präsident Gerhard Milletich und der Fußball-Winter-WM in Katar.

„Wenn stimmt, was sie ihm vorwerfen, dann muss er zurücktreten“

Sky-Experte Hans Krankl über...

…Entlassung von Austria-Trainer Manfred Schmid: „Es ist für mich leicht absurd. Man konnte nicht damit rechnen. Der Schmid hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Jetzt will man plötzlich andere Wege gehen. Hätte man sich auch früher überlegen können. Für mich ist es, wie für Herbert Prohaska, nicht nachvollziehbar.“



…ÖFB-Causa rund um Präsident Gerhard Milletich: „Kasperltheater, Kasperltheater, Kasperltheater erster Kategorie, wie immer beim ÖFB. Muss halt geklärt werden. Wenn stimmt, was sie ihm vorwerfen, dann muss er zurücktreten. Wenn sie es ihm nicht beweisen können, dann wird er kleben am berühmten Funktionärs-Sessel, so wie alle anderen. Ist immer dasselbe.“

„Ist nicht in Ordnung, wie man jetzt mit ihm umgeht“

…6:1 von Portugal gegen die Schweiz und über die Personalie Cristiano Ronaldo: „So, wie man jetzt mit dem Cristiano Ronaldo umgeht, ist es nicht in Ordnung. Was der geleistet hat für den Fußball, was der geleistet hat für Portugal, sucht schon seinesgleichen. Hat nichts mit dem Trainer zu tun, von dem ist der Schritt in Ordnung, aber was die Öffentlichkeit kundtut, ist nicht in Ordnung. Was mich gefreut hat ist, wie er darauf gestern im Spiel reagiert hat. Ist die Einstellung eines richtigen Profis.“



…Aus von Spanien im WM-Achtelfinale gegen Marokko: „Bin enttäuscht, habe geweint. Die Spanier waren nicht gut genug, was nicht heißt, dass sie schlecht waren. Sie haben keine Lösungen gefunden, über 90 Minuten und noch 30 Minuten, ein Tor gegen diese Marokkaner zu machen. Sie haben in die Breite gespielt, haben dieses Kurzpassspiel sowas von übertrieben und sind nicht in die gefährliche Zone gekommen.“



…zu seinen WM-Favoriten: „Die Franzosen sind mit ihrer Spielweise natürlich ein großer Favorit. Ebenso die Brasilianer. Wenn man sie beim letzten Match gesehen hat, dann muss man als Fußballliebhaber ja aufschreien. Die Tore, die die schießen, sind ein Traum. Diese Doppelpässe sind in der heutigen Zeit fast nicht mehr möglich, weil fast alle unterlegenen Mannschaften diese Autobusse vorm eigenen Tor parken. Aber die Brasilianer haben gezeigt, dass es geht.“



…Schwächen bei Brasilien: „Sie haben keine Schwächen, aber wenn man etwas finden will dann, dass die Innenverteidiger nicht ganz so schnell sind. Aber die sind auch noch schnell und wenn man gegen Mbappe spielen muss, dann ist keiner schnell.“

„Die verarschen ihre Gegner nicht, das ist ihre Lebenseinstellung“

…Kritik am „Tanz-Torjubel“ der Brasilianer gegen Südkorea: „Der Roy Keane hat sich aufgeregt, habe ich gelesen. Der Roy Keane ist ein Ballbeißer gewesen. Nein, die verarschen ihre Gegner nicht, das ist ihre Lebenseinstellung. Ist okay.“



…Frankreich-Star Kylian Mbappe: „Traumspieler. Momentan der Spieler der WM. Trotzdem sage ich: Dieser Junge ist noch nicht am Höhepunkt angelangt.“



…Rollenverteilung im Viertelfinale zwischen England und Frankreich: „Sehe Frankreich im Vorteil, aber nicht so viel. Man darf auf England nicht vergessen. Harry Kane hat noch nicht die richtigen Tore geschossen, also der braucht auch noch Auslauf.“



…möglichen Weltmeister Argentinien und Lionel Messi: „Wäre dann mit seinem Idol Maradona in Vergleich zu setzen. Er ist noch nicht ganz am Ende, aber wäre ein wunderschöner Abschluss gegen Ende der Karriere. Hätte er sich auch verdient.“

"Für mich ist die Entscheidung nicht verständlich“

Sky-Experte Marc Janko (Foto) über...

…die aktuelle Situation beim FK Austria Wien: „Ich kann es nur von außen bewerten, aber was ich definitiv weiß ist, dass die Austria die Mannschaft besser sieht als letzte Saison. Fakt ist, sie stehen momentan nicht dort, wo sie sich gerne sehen würden. Sie sind mit minus drei Punkten gestartet, darüber hinaus hatten sie schwere Verletzungssorgen. Ich weiß als Außenstehender nicht, was man sich von diesem Kader mehr erwarten hätte können. Für mich ist die Entscheidung nicht verständlich.“



…Rolle von Investor Jürgen Werner in der Causa Manfred Schmid: „Schlussendlich ist der, der das Geld gibt, auch der, der anschafft und die Entscheidungen trifft.“



…Reaktionen der Austria-Fans: „Ich habe gelesen, dass heute in einem offenen Brief aufgefordert wurde, die Mitgliedschaft niederzulegen. Ist schon richtig heftiger Gegenwind, der den Jungs am Verteilerkreis entgegenweht. Man kann nur gespannt sein, wie es weitergeht.“

„So weit weg von irgendeiner Einigkeit"

…ÖFB-Causa rund um Präsident Gerhard Milletich: „Was sich da die letzten Monate über die Medien ausgerichtet wurde, das ist so weit weg von irgendeiner Einigkeit. Denke daher auch nicht, dass das durch eine Sitzung wieder zusammengeführt werden kann. Fakt ist, dass seit langer Zeit Anschuldigungen im Raum stehen. Es wurde gleich nach Bekanntwerden dieser Anschuldigungen von Milletich gesagt, dass dagegen geklagt wird. Bisher gab es keine Klage. Auch interessant, warum man da nicht Taten folgen hat lassen. Schon bezeichnend, dass es seit Monaten ein kochendes Thema ist, im größten Sportverband des Landes. Eigentlich sehr, sehr schade.“



…Rücktritt von DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff und Ralf Rangnick als dessen möglicher Nachfolger: „Ich weiß nicht, ob es ihn interessiert, aber Fakt ist, er hat beim ÖFB einen Vertrag. Kann aber auch sein, dass er sich für solche Gelegenheiten möglicherweise vertraglich vorbereitet hat.“

„Ist hausgemacht. Sieht sich selbst als Mittelpunkt der Welt“

…den zum Joker degradierten Cristiano Ronaldo: „Ist auch hausgemacht. Wenn du solche Aktionen lieferst, wie er sie geliefert hat, dann ist das nicht notwendig, gerade wie er zB auf Ex-Trainer Ralf Rangnick hingehaut hat. Hat er nicht notwendig. Er ist einer der Besten aller Zeiten und dann wünsche ich mir eine gewisse Art von Größe und auch, dass du einmal Sachen überlächelst und drüberstehst. Dass er diesen Weg gewählt hat, zu so einem schmuddeligen Piers Morgen zu gehen und ein Interview zu geben – ist in Frage zu stellen. Ich war gelangweilt von dieser Aktion.“



…weiter zur Degradierung von Ronaldo: „Hat vielleicht auch damit zu tun, wie er reagiert hat, als er ausgewechselt wurde, gegen Südkorea. Diese Dinge passieren in letzter Zeit sehr häufig. Hat möglicherweise damit zu tun, dass sein Ego nach wie vor so unglaublich groß ist, dass es sich selbst noch irgendwie als Mittelpunkt der Welt sieht. Auch er hat zu akzeptieren, dass man mit 37 Jahren vielleicht nicht mehr die gleiche Leistung und Spritzigkeit an den Tag legen kann, wie mit Mitte 20. Bei ihm hat man immer das Gefühl, dass sich alles um ihn drehen muss und wenn er ausgewechselt wir, dann macht er Sachen wo ich mir denke: Hat er nicht notwendig. Aber anscheinend braucht er das und kann sein Ego nicht zurückstecken.“



…Spielanlage der Franzosen, im Vergleich zu z.Bsp. Spanien oder Deutschland: „Die Franzosen haben halt auch andere Spieler, die auf den Außen unglaubliche Geschwindigkeit haben. Die Spanier spielen viel quer, aber es passiert halt zu wenig Konkretes, was auch dankbar ist, abzuverteidigen. Bei den Franzosen ist es halt so, dass mal der Dembele, mal der Mbappe das Eins-gegen-Eins sucht und dann geht irgendwo der Raum auf und der wird dann genutzt. Die Franzosen haben halt unglaublich viele Stilmittel in ihrer Mannschaft. Habe bisher noch keine bessere Mannschaft bei dieser WM gesehen und daher denke ich auch, dass sie es schaffen werden.“



…Kritik am „Tanz-Torjubel“ der Brasilianer gegen Südkorea: „Finde es absolut lächerlich, dass man so eine Diskussion aufmacht und irgendetwas reininterpretiert.“

"An Franzosen führt kein Weg vorbei"

…kommendes Viertelfinalduell zwischen England und Frankreich: „Denke, dass kein Weg an den Franzosen vorbeiführt.“



…Niederlande v. Argentinien: „Sehe ich 50 zu 50.“

