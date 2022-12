Nachdem Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und erfahrener BL-Trainer, bereits ein Herbstrunden-Fazit über Serienmeister FC Red Bull Salzburg (1.), Vizemeister SK Sturm Graz (2.), dem LASK (3.), SK Rapid Wien und WSG Tirol vornahm, folgt in der nahezu 3-monatigen "Liga-Fastenzeit" heute Austria Klagenfurt. Die Kärntner Violetten überwintern in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 auf ihrem fast schon angestammten 6. Tabellenplatz.

Einer der Aktivposten und zuverlässigsten Akteure bei Austria Klagenfurt: Nicolas Wimmer (li.). Der 27-jährige Innenverteidiger ist mit je 3 Toren und Vorlagen gar Top-Scorer unter den Liga-Abwehrspielern. Gegen Philipp Ziereis (re.) und den LASK ging der ehemalige FC Blau Weiß Linz-Akteur, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, bei den beiden 1:3-Niederlagen im Herbst in der Liga leer aus. Gleich zu Jahresbeginn gibt es für Wimmer & Co. gegen die Oberösterreicher allerdings die dritte Chance, wenn das ÖFB-Cup-Viertelfinale in der Paschinger Raiffeisen Arena anfällt (Sonntag, 5. Februar 2023, 18 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER).

Nach missglücktem Start fand neuformierte Elf in Erfolgsspur - zwischenzeitlich gar Rang 4

Austria Klagenfurt startete mit 4 Punkten aus den ersten 5 Runden. Nach einem torreichen 3:3-Remis gegen Austria Wien in Klagenfurt folgte ein spektakulärer 4:3-Auswärtserfolg im Kärntner Derby gegen den WAC.

Danach gab es eine 0:2-Heimniederlage gegen Vizemeister SK Sturm Graz, wobei man dieses Spiel gegen die Steirer lange Zeit offen halten konnte und Punkte durchaus möglich gewesen wären. Die Ersatzbank war in diesem Spiel ausschlaggebend für die siegreichen Grazer, beide Torschützen (Ivan Ljubic und Emanuel Emegha) wurden in Halbzeit 2 eingewechselt.

Nach dieser Niederlage folgten drei siegreiche Spiele gegen den SCR Altach (1:4), TSV Hartberg (2:3) und Aufsteiger Austria Lustenau (2:1). Das Highlight für die Klagenfurter im Herbst war sicher der 1:0-Auswärtserfolg in Hütteldorf gegen den SK Rapid Wien. Die Belohnung war der 4. Tabellenplatz zu diesem Zeitpunkt.

Mit 12 Toren führend in der ADMIRAL Bundesliga-Torschützenliste: Markus Pink. Der 31-jährige Kapitän von Austria Klagenfurt absolvierte im Herbst alle 16 BL-Partien (1325 Min.) und traf alle 111 Minuten. Der klassische Mittelstürmer alter Prägung hatte auch einzustecken, wie hier gegen LASK-Innenverteidiger Felix Luckeneder. Zum Pflichtpartie-Start am 5. Februar 2023 könnten beide im ÖFB-Cup-Viertelfinale in Pasching wieder aufeinandertreffen.

Gespannt, was sich im Kader im Winter noch ändern wird?

In der Herbst-Endtabelle erarbeiteten sich die Kärntner einen starken 6. Platz. Im ÖFB-Cup ist man nach drei Siegen gegen Admira Dornbirn, SW Bregenz und FC Dornbirn - jeweils Vorarlberger Klubs - ebenso noch dabei. Am Sonntag, den 5. Februar 2023 wartet in Pasching der LASK auf die Pacult Elf. Auch in diesem Spiel hat man durchaus Chancen eine Runde weiter zu kommen.

Die gesteckten Ziele der Violetten aus Kärnten sind also im Jahr 2023 weiterhin erreichbar. Man kann gespannt sein, ob und was am Wörthersee im Kader des SK Austria Klagenfurt verändert wird.

Wir gewinnen den 1. Wörthersee-Cup im Finale mit 2-1 gegen den @TSV1860!



Die Tore für unsere Mannschaft erzielten Irving und Arweiler.



Gratulation auch an den @TSV1860, die ein tolles Turnier gespielt haben!



Zum Spielbericht: https://t.co/1DloHxCQvh#wörtherseecup #SKATSV pic.twitter.com/fMF040HuVd — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) November 20, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at