Was schon vor geraumer Zeit öffentlich thematisiert wurde, ist nunmehr auch vertraglich fixiert und somit in trockenen Tüchern. Der österreichische Serienmeister FC Red Bull Salzburg absolviert am Freitag, den 13. Jänner 2023, ein Testmatch gegen den FC Bayern München. Für den deutschen Rekordmeister ist es die Generalprobe für die eine Woche später fortgesetzte Deutsche Bundesliga, wo die Elf von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer in der Allianz Arena auf die Roten Bullen von RB Leipzig trifft (Freitag, 20. Jänner 2023, 20:30 Uhr).

Wiedersehen für Maurits Kjærgaard und den FC Red Bull Salzburg mit dem FC Bayern München. Der 19-jährige Däne traf beim letzten Aufeinandertreffen in München im Champions League-Achtelfinalrückspiel gegen Weltklasse-Torhüter Manuel Neuer mit einem blitzsauberen Linksschuss.

Nach Duell mit FC Bayern aus München weiter nach Marbella

Dieses Vorbereitungs-Testspiel der Roten Bullen beim 32-maligen Deutschen Meister wird um 18 Uhr (live bei ServusTV On) angepfiffen und findet auf dem FC Bayern Campus statt. Für die Elf von Chefcoach Matthias Jaissle (auch ein Duell der Jung-Trainer mit Julian Nagelsmann) geht es dann am Tag danach direkt von München aus per Flugzeug ins einwöchige Trainingslager nach Marbella (Spanien).

Alle Vorbereitungstermine

Hier alle gesammelten Termine der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2023.

Mittwoch, 04. Jänner

Leistungstests

Donnerstag, 05. Jänner, 10:30 Uhr

Start Mannschaftstraining in Taxham

Donnerstag, 05. Jänner, 12:30 Uhr

Mixed Zone in Taxham

Freitag, 13. Jänner, 18:00 Uhr (FC Bayern-Campus)

Testspiel: FC Bayern München – FC Red Bull Salzburg

14. Jänner bis 21. Jänner

Trainingslager in Marbella

Montag, 16. Jänner, 16:00 Uhr (Marbella Football Center)

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – Sparta Prag

Freitag, 20. Jänner, 16:00 Uhr (Marbella Football Center)

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – Karlsruher SC

Samstag, 28. Jänner, 15:00 Uhr (Trainingszentrum Taxham)

Testspiel: FC Red Bull Salzburg – Slovan Bratislava

Freitag, 03. Februar, 20:45 Uhr (Red Bull Arena)

UNIQA ÖFB Cup, Viertelfinale: FC Red Bull Salzburg – SK Puntigamer Sturm Graz

Testkracher gegen den @FCBayern zum Jahresauftakt

