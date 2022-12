Die erste Neuverpflichtung für das neue Jahr ist unter Dach und Fach: Mike-Steven Bähre. Der deutsche Mittelfeldspieler unterzeichnete am heutigen Freitag einen Vertrag beim CASHPOINT SCR Altach, der in der ADMIRAL Bundesliga als Tabellen-10. überwintert. Der 27-jährige, gebürtige Niedersachse überzeugte die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen im Probetraining sowie den Testspielen und gehört ab Vorbereitungsstart im Jänner fix zum Aufgebot der Vorarlberger.

"Bringt mit seiner Spielart neue Komponente in unser Spiel"

Bähre wurde im Nachwuchs von Hannover 96 ausgebildet und war in Deutschland auch für den Hallescher FC sowie den SV Meppen im Einsatz.

Seine bislang erfolgreichste Karrierephase erlebte der Rechtsfuß zwischen 2018 und 2021 beim FC Barnsley. Gleich in seiner ersten Saison mit den „Tykes“ durfte er den Aufstieg in die Championship bejubeln. Insgesamt kam Mike-Steven Bähre in 69 Einsätzen auf 3 Treffer und 10 Assists.



Georg Festetics, Sportdirektor: „Mit seiner Spielart bringt Mike eine neue Komponente in unser Spiel. Dazu ist er ein Charakter, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt. Wir freuen uns auf eine intensive Vorbereitung mit ihm auf die Rückrunde.“



Mike-Steven Bähre: „Die Rahmenbedingungen mit dem Trainingscampus und dem Stadion sind absolut top und ich bin voller Motivation, meinen Teil bei der Entwicklung des Vereines beizutragen. Ich bin sehr dankbar für diese Chance und will in Altach zurück zu alter Stärke finden.“



Steckbrief:

Name: Mike-Steven Bähre

Geburtsdatum: 10.8.1995 (in Garbsen/Niedersachsen)

Nationalität: Deutschland

Position: Zentrales Mittelfeld

Der SCR Altach startet in 2023 mit der ersten Pflichtpartie daheim in der ADMIRAL Bundesliga gegen den Tabellendritten LASK (Sonntag, 12. Februar, 14:30 Uhr).

Fotocredit: SCRA