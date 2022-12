Punsch, Bratwürstel & lachende Gesichter: All das gab’s am 3. Advent-Sonntag bei „LASK Christmas“, der Adventsfeier des LASK. Die Veranstaltung fand im künftigen Fandorf der neuen Raiffeisen Arena Linz statt. Zahlreiche LASK-Fans genossen dabei die vorweihnachtliche Atmosphäre, auch die Mannschaft des aktuell Tabellendritten der ADMIRAL Bundesliga kam für Fotos, Autogramme und gemütliches Plaudern vorbei.

Die Defensivakteure des LASK Philipp Wiesinger (li.) und Marvin Potzmann mit dem Maskottchen der Athletiker.

Probesitzen für Fans im LASK-Mannschaftsbus

Um 10 Uhr öffneten die Tore der Raiffeisen Arena, zu diesem Zeitpunkt hatte sich bereits eine lange Schlange am Stadionvorplatz gebildet – das Interesse am „LASK-Christmas“-Sonntag war entsprechend groß. Am Areal des künftigen Fandorfs, direkt vor der ASK-Fantribüne, wartete auf die Anhänger ein buntes Rahmenprogramm: Neben klassischer Weihnachts-Verpflegung mit Punsch, Glühwein und Bratwürstel gab’s auch eine „Wichtel-Werkstatt“, in der die jüngsten LASK-Fans Lebkuchen verzieren und sich schminken lassen konnten.

Beim Fanshop-Stand gab’s neben schwarz-weißen Weihnachtsartikel selbstverständlich auch Frühjahrsabos für die neue Raiffeisen Arena (auch online erhältlich) zu kaufen – erstmals inklusive einer hochwertigen Geschenkbox.

Ein weiteres Highlight des Vormittags war der LASK-Mannschaftsbus, den die Fans hautnah bestaunen durften – auch ein Probesitzen war möglich. Und selbstverständlich konnte auch die ASK-Fantribüne besichtigt werden, beim Rundblick durch die im Bau befindliche Raiffeisen Arena war einem jeden Fan die Begeisterung ins Gesicht geschrieben.

Michorl: „Niemand hat dem LASK diese Entwicklung zugetraut“

Ähnlich euphorisch zeigten sich auch die LASK-Profis, wie etwa Felix Luckeneder: „Ich habe mit dem LASK schon enorm viel erlebt, wir mussten unsere Heimspiele zeitweise in Schwanenstadt, Traun oder sonstwo austragen – und heute dürfen wir hier stehen, mit der Gewissheit, dass unser Klub bald eine echte Heimstätte in Linz hat, die Raiffeisen Arena. Das ist einfach großartig.“

Auch Peter Michorl bekam beim Gedanken an das erste Pflichtspiel in der Raiffeisen Arena feuchte Augen: „Dass der LASK eine solche Entwicklung nehmen wird und heute auf derart soliden Beinen steht, hätte dem Verein vor einigen Jahren niemand zugetraut. Umso mehr kribbelt es bei uns allen jetzt schon, wenn wir an den 24. Februar 2023 denken. Unser Ziel ist es, den LASK zu einer echten Heimmacht in der Raiffeisen Arena zu machen.“

In jedem Fall war die Veranstaltung ein eindrucksvoller Vorgeschmack auf das, was ab Freitag, den 4. Februar 2023 (Premieren-Partie gegen SC Austria Lustenau, 20:30 Uhr), in der Raiffeisen Arena Linz passieren wird: Das ASK-Fandorf hat seine Feuertaufe eindrucksvoll bestanden und die LASK-Familie konnte einen stimmungsvollen Adventsonntag feiern.

Fotocredit: LASK