Wer im Herbst-Rückblick von der "Wattener Wundertüte", respektive der WSG Tirol als Überraschungs-5. der ADMIRAL Bundesliga spricht, darf getrost in gleichem Atemzug auch Austria Klagenfurt nennen. Denn in ihrem 2. Jahr nach dem BL-Aufstieg in 2021 tun sie es schon wieder, die Kärntner Violetten! Sind erneut auf Kurs Meistergruppe, um auf ihrem fast schon angestammten 6. Platz zu überwintern. Und das nach Aderlass und personellem Umbruch im Sommer. Doch der jung gebliebene Trainer-Altmeister Peter Pacult hat wieder eine Einheit geformt, die diesmal zum Auswärts-Schreck mutierte. Dazu das Herbst-Resümee.

Auch im 2. Jahr nach dem Bundesliga-Aufstieg 2021 präsentiert sich die Elf von Chefcoach Peter Pacult erneut als verschworene Einheit und trieb diesmal vor allem auf gegnerischem Terrain ihr "Unwesen". Auswärtsschreck Austria Klagenfurt - die "violette Gefahr" mit einem (Tor-) Touch von Pink. Die Kärntner stellen mit Kapitän Markus Pink den Führenden der Torschützenliste (12 Treffer).

Neuformierte Mannschaft fand nach Stotterstart in Spur

Andersson, Gemicibasi und Greil...allein ein Leistungsträger-Trio im Sommer weg...personelle Fluktuation, viele Unkenrufe im Umfeld, dazu hörte mit dem sportlichen Geschäftsführer Harald Gärtner einer der Austria-Macher auf (den 54-jährigen Deutschen, geboren in Gießen, zog es zurück zu Familie & fränkische Heimat). Doch die Verantwortlichen um den 54-jährigen, deutschen Geschäftsführer Matthias Imhof & Coach Peter Pacult krempelten die Ärmel hoch und formten eine neue Mannschaft, die alsbald als homogene Einheit auftrat. Und wie im Vorjahr wieder Mentalität & Moral bewies, um von Erfolg zu Erfolg zu eilen. Und nach 17 Runden mit 6 Siegen und 26 Toren genauso viele auf dem Konto zu haben wie im Vorjahr. Und wieder unter den Top6 zu überwintern!

Zunächst brauchte der Veränderungs-Prozeß im Sommer jedoch noch eine gewisse Anlaufzeit, starteten die Kärntner mit 2 Niederlagen (1:3 beim LASK, 0:1 daheim vs. SK Rapid) und einem Remis bei der WSG Tirol (2:2), um sich in den ersten 3 Runden jeweils auf Rang 11 wiederzufinden. Ehe sich Abwehrchef Mahrer & Co. auf die Überholspur begaben, zum Höhenflug ansetzten.

In Rd. 4 stand mit dem 1:0-Heimsieg über die SV Ried der ersehnte erste Dreier zu Buche. Den 2 Sommer-Neuzugänge und Joker in deutscher Co-Produktion möglich machten: der 25-jährige Jonas Arweiler traf zum "goldenen Tor" (73. Min.), der ebenfalls 7 Minuten zuvor eingewechselte Rico Benatelli, Sohn vom ehemaligen deutschen Bundesliga-Profi Frank Benatelli (VfL Bochum), lieferte den Assist. Während Innenverteidiger Nicolas Wimmer zuvor noch einen Elfmeter vergab (56.).

Der 27-jährige Innenverteidiger tauchte bemerkenswert oft am und im gegnerischen 16-er auf. Steuerte die Nr. 37 der Klagenfurter bisher in 44 Pflichtpartien je 4 Treffer & Vorlagen bei, waren es davon allein in diesem Herbst jeweils 3! Für einen Abwehrspieler eine beachtliche Quote. Während sein Team im Saisonverlauf eine stolze Auswärtsbilanz-Quote erzielen sollte.

Nicolas Wimmer, Markus Pink und Co. setzten ihren Auswärts-Siegeszug im Herbst auch beim SK Rapid fort. Der 1:0-Triumph in Hütteldorf am 22. Oktober ´22 war für Chefcoach & Ex-Rapidler Peter Pacult der 4. Sieg auf gegnerischem Terrain in Folge!

Turnaround mit Derby-Sieg beim WAC

Doch der Reihe nach...: Nach dem ersten Saisonsieg am 13. August folgte zunächst eine 0:2-Niederlage in der Red Bull Arena beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und dann ein 3:3 daheim in einem verrückten Match gegen die anderen Violetten aus Wien. Dabei lag die Austria aus Kärnten zwei Mal vorn (1:0, 2:1) und dann eine Viertelstunde vor Spielende 2:3 hinten, ehe die "Comebacker vom Dienst" durch den Schotten Irving, der vom Punkt die Nerven bewies und nicht geizte, in der 87. Minute der vielumjubelte 3:3-Endstand gegen Austria Wien erzielte.

Der wahre Saison-Turnaround folgte wohl eine Woche darauf im Kärntner Derby beim 4:3-Sieg in der Wolfsberger Lavanttal Arena am Don-Bosco-Weg. Wo "Don Pacult", selbst früher Top-Torjäger zu aktiven Zeiten, sah, wie sein Mittelstürmer Markus Pink nach 1:2-Rückstand per Doppelpack die Wende schaffte und sein Team auf die Siegerstraße brachte. In Torlaune präsentierten sich Pink & Co. auch in den folgenden beiden Auswärtsspielen, um mit "fettem Beutefang", respektive 4:1- und 3:2-Siegen aus Altach bzw. Hartberg an den Wörthersee zurückzukehren.

Violette Fabelserie in der Fremde - 4 Dreier en suite

Und weil für die Kärntner Violetten "aller guten Dinge sind 4" gelten sollte, gab es als Draufgabe in der Fremde noch einen 1:0-Sieg bei Pacults-Ex-Klub SK Rapid Wien im Allianz Stadion. Goldtorschütze: Markus Pink, Flankengeber: Sinan Karweina nach bereits 6 Minuten! Das "Dream-Duo" erzielte im Herbst weitere Tore im Duett und Pink sollte das Tor-Dutzend voll machen und dabei auffallend viele Kopfballtore erzielen.

Vater des Erfolgs, der bei Austria Klagenfurt seit Amtsübernahme als Chefcoach im Jänner 2021 eine Ära geprägt hat: Peter Pacult. Und die Reise beim Team vom Wörthersee ist noch längst nicht zu Ende...

Doppelt so viele Punkte: Bilanz diesmal auswärts besser wie Zuhause

Und die Klagenfurter wahrten bis zur Winterpause ihren "Nimbus der Unbesiegbarkeit" in der Fremde, auch wenn man sich nach 4 Siegen en suite beim heimstarken Vorletzten SV Ried mit einem 2:2 zu begnügen hatte. 14:8 Tore bei 17 Punkten aus 5 Auswärtspartien binnen 2 Monaten (von 4. September - 5. November) können sich allerdings allemal mehr wie sehen lassen.

Doch was war dem gegenüber Zuhause los? Wurden im Vorjahr noch in der gesamten Saison 6 Niederlagen im Wörthersee Stadion, inzwischen ja 28 Black Arena, kassiert, sind es diesmal bereits 5 nach nur der Hälfte der Heimspiele. Was sich laut Peter Pacult etwas relativiert - siehe Interview vor wenigen Tagen. Irrational das bisherige Torverhältnis von 26:29, das allein zwei 1:3-Niederlagen gegen den LASK beinhaltet.

Markus Pink ließ die Austria Klagenfurt in den bisherigen 17 Runden aufleben, blühte selbst in seinem Fußball-Herbst auf. Der 31-jährige, gebürtige Klagenfurter ist Identifikationsfigur, Torgarant, Kapitän, Leader und Antreiber der Kärntner Violetten. Was für eine Bilanz: 13 Tore (darunter divers per Kopfball) in 18 Pflichtpartien bisher (12 in der BL und 1 Treffer im ÖFB-Cup). Darunter ein Triplepack und gleich drei Doppelpacks. Es hat was von dem guten Wein..."je älter, desto besser"...! Siehe auch HIER!

Erst 3x im Ländle, nun beim LASK

Und gegen die Linzer geht es auch - wieder mal - im ÖFB-Cup-Viertelfinale zu Beginn eines Jahres. Wie 2021 im Aufstiegs-Jahr diesmal am 5. Februar 2023 erneut in der Raiffeisen Arena in Pasching. In der derzeitigen Pokal-Saison bereits das 4. Auswärtsspiel der Klagenfurter, die natürlich durchaus insgeheim vom "Finale dahoam" träumen (1. Mai, Klagenfurt). Nach 3 Mal in Vorarlberg bzw. im Ländle (8:1 in Rd. 1 bei Admira Dornbirn, 5:0 in Rd. 2 bei SW Bregenz und 2:1 im Achtelfinale bei Zweitligist FC Dornbirn) jetzt also die Reise zum LASK.

Positiv anzumerken abschließend: die Violetten "sehen nicht mehr rot". Nach dem "Rot-Lauf" im Vorjahr mit 8 Roten Karten für 8 unterschiedliche Spieler haben die Klagenfurter diesmal eine "blütenweiße Weste", allerdings bereits einige gelbe Karten gesammelt - siehe nachfolgend.

Und bereits den ersten Winter-Neuzugang: Mittelfeldspieler Vesel Demaku wurde vom SK Sturm Graz ausgeliehen und darf für die Klagenfurter womöglich gleich im ersten Liga-Spiel in 2023 gegen seinen Ex-Klub Austria Wien ran.

7 Akteure immer dabei - auch 16x Joker Jonas Arweiler, der BL-Einwechselkönig

Status Quo: Platz 6, 17 Spiele; 6S, 3U, 7N, 26:29 Tore, 21 Punkte (Vergleich Vorjahr: Platz 4, 17 Spiele; 6S, 7U, 4N, 26:24 Tore, 25 Punkte).

HEIM: Platz 10, 8 Sp.; 2S, 1U, 5N, 9:14 Tore, 7 Pkt.; AUSWÄRTS: Platz 4, 8 Spiele, 4S, 2U, 2N, 17:15 Tore, 14 Punkte.

Restprogramm Grunddurchgang: FK Austria Wien (A), RZ Pellets WAC (Kärntner Derby, H), SK Puntigamer Sturm Graz (A), Cashpoint SCR Altach (H), TSV Egger-Glas Hartberg (H), SC Austria Lustenau (A).

Eingesetzte Spieler: 21. Einsätze: Arweiler, Cvetko, Irving, Mahrer, Pink, Rieder, Wernitznig (je 16), Gkezos, Karweina, Menzel, N. Wimmer (je 15), Moreira (14), Đorić (12), Benatelli (10), Schumacher (9), Straudi (6), Blauensteiner & Bonnah (je 4), Jaritz (3), Knaller & Metu (je 1).

Einwechslungen: Arweiler (16), Đorić (12), Benatelli (8), Bonnah & Schumacher (je 4), Straudi (3), Blauensteiner, Gkezos, Karweina, Moreira, Rieder (je 2), Jaritz, Metu, Wernitznig (je 1).

Tore: 26. Torschützen (8): Pink (12), Arweiler & N. Wimmer (je 3), Gkezos, Irving, Rieder (je 2), Bonnah & Cvetko (je 1).

Gelbe Karten (36): N. Wimmer (5), Rieder (4), Benatelli, Gkezos, Irving, Mahrer, Pink (je 3), Đorić, Moreira, Wernitznig (je 2), Blauensteiner, Cvetko, Jaritz, Karweina, Menzel, Schumacher (je 1).

Sommer-Neuzugänge (15): Arweiler, Benatelli, Berg, Bonnah, Đorić, Francis, Griesebner, Irving, Karweina, Killar, Knaller, Metu, Soto, Straudi, Wernitznig.

Abgänge (11): Andersson, Freissegger, Fridrikas, Gemicibasi, Greil, Hasenhüttl, Köstenbauer, Maciejewski, Moser, Pecirep, Šaravanja.

Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Auf diesen Moment haben Sebastian Soto und Daniel Francis hingearbeitet: Am Samstag und Sonntag beim Wörthersee-Cup laufen die Sommer-Zugänge endlich das erste Mal für die Profis der Austria Klagenfurt auf.



Zum ganzen Artikel: https://t.co/jtwaB3nfgJ#wörtherseecup #SKA pic.twitter.com/oHqcvQUHa6 — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) November 17, 2022