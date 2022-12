Beim österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg wird der Argentinier Nicolás Capaldo den "Gauchos" morgen sicher die "Daumen drücken", wenn Messi & Co. im spannenden WM-Halbfinale auf Kroatien treffen (20 Uhr MEZ im Ligaportal-LIVETICKER). Anders in Linz, wo am 6. Mai 1994 der kroatische Mittelfeldspieler Mateo Kovačić geboren wurde und von 2000-2007 in der Jugend des LASK spielte. In dieser Saison spielt ja bei den Athletikern in der ADMIRAL Bundesliga auch Marin Ljubičić. Der 20-jährige, kroatische "Knipser" wird mit dem Vizeweltmeister mitfiebern...und womöglich auch noch weitere LASKler...! Wobei mit Luka Sučić ein weiterer gebürtige Linzer für Kroatien bei der WM dabei ist...und der wiederum spielt bei den Roten Bullen in Salzburg.

Neymar (li.) und der 5-malige Rekord-Weltmeister Brasilien hatten im Viertelfinale das Nachsehen gegen Mateo Kovačić & Kroatien, die am Dienstagabend im Halbfinale mit Argentinien den nächsten südamerikanischen Titelfavoriten "vor der Brust haben". Vor 4 Jahren in Russland standen Kroatiens Kapitän Luka Modrić (37 Jahre, siehe im Hintergrund) & Co. bereits im WM-Finale gegen Frankreich. Gibt´s ein da capo auch in Katar?

In Linz beginnt´s: Mateo Kovačić von Ebelsberg aus zu Weltruhm - auch Weltmeister-Titel?

Da werden neben dem in Split geborenen Marin Ljubičić womöglich noch weitere aus dem LASK-Lager mit den Kroaten sympathisieren und die "Daumen drücken". Wie der 30-jährige Welser Robert Žulj, der kroatische Wurzeln hat.

Oder die "Balkan-Connection" der Athletiker um Rechtsverteidiger Filip Stojilković (Montenegro/Serbien), Mittelfeld-Rackerer Branko Jovičić (Serbien), Stürmer Husein Balić (bosnische Abstammung) sowie der 40-jährige Sportdirektor Radovn Vujanović.

Bisher bei WM 2022 stets in Kroatiens Startelf

Mateo Kovačić dürfte auch gegen Argentinien in der Startelf stehen, nachdem der 28-jährige Linzer in den bisherigen 5 WM-Partien für Kroatien stets begonnen hat. Es wäre sein 90. Länderspiel im Dress des Vizeweltmeisters von 2018. Drei Länderspieltore erzielte der 1,76 Meter große, technisch versierte Mittelfeldspieler, der bis Juni 2024 beim FC Chelsea London unter Vertrag steht, bisher.

Die großartige Fußball-Karriere begann für Mateo Kovačić 1999 in Linz. Als Sohn bosnisch-kroatischer Eltern aus Kotor Varoš in der oberösterreichischen Landeshauptstadt geboren, hatte seine Familie vor seiner Geburt aufgrund des Jugoslawienkriegs Zuflucht in Österreich gefunden. Im Oktober 1999 fing fußballerisch für Mateo alles beim ASKÖ Ebelsberg an, ehe das Talent nach einem Jahr im Linzer Stadtteil zum Nachwuchs des LASK wechselte. Nebenbei war er an der Sporthauptschule Linz-Kleinmünchen als Kapitän der Schülerligamannschaft im Einsatz und gewann mit dieser einige Titel.

Im März 2008 folgte als damals 13-Jähriger der Wechsel in die Jugend von Dinamo Zagreb. Dort schaffte der Fußball-Rohdiamant den Sprung in den Profikader des kroatischen Rekordmeisters und bestritt als damals 16-Jähriger sein erstes Ligaspiel am 20. November 2010 gegen Hrvatski Dragovoljac Zagreb und erzielte in seinem Debüt-Spiel gleich sein erstes Tor in der höchsten kroatischen Spielklasse. Damit war er bis dahin mit 16 Jahren und 198 Tagen jüngster Torschütze in der Ligageschichte. Auch in der Champions League kam Kovačić trotz seines jungen Alters regelmäßig zum Einsatz. In der Saison 2011/12 scorte er in einem Gruppenspiel gegen Olympique Lyon. Mit 17 Jahren und 215 Tagen war er damit zweitjüngster, kroatischer Torschütze in der Königsklasse.

Linz, Zagreb, Mailand, Madrid, London

Was folgte war ein steiler Aufstieg...von der Profi-Mannschaft des 23-maligen, kroatischen Rekordmeister im Jänner 2013 als 18-Jähriger zu Inter Mailand. Vom Serie A Klub dann im August 2015 der Quantensprung zu Real Madrid. Mit den Königlichen gewann Kovačić von 2015 - 2018 drei Mal in Folge den Champions League-Titel, um vor vier Jahren Ende August zum FC Chelsea London (zunächst auf Leihbasis) zu wechseln und mit dem Premierleague-Klub ebenfalls und damit insgesamt das 4. Mal den "Henkelpott" in die Höhe zu heben (2021).

3 FIFA-Klub-Weltmeister-Titel, 1x Spanischer Meister, 3x UEFA-Cup-Sieger, 1x Europa League-Gewinner, 3x Kroatischer Meister schmücken die Vitrinen-Vita jenes Fußballers, für den alles in Linz-Ebelsberg begann.

Und der diese Woche vielleicht den Sprung auf den "Fußball-Olymp" schafft: dem Weltmeister-Titel als Krönung einer märchenhaften Karriere. Für Kroatien durchlief Mateo Kovačić alle Jugendnationalmannschaften und war auch im U21-Team aktiv. 2012 wurde er als 18-Jähriger in das A-Team einberufen, kam jedoch aufgrund einer Verletzung nicht zum Einsatz. Sein Debüt gab der Rechtsbeiner am 22. März 2013 beim WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien (2:0), um hernach für die WM 2014 nominiert zu werden und in Brasilien alle 3 Spiele der kroatischen Mannschaft zu absolvieren.

Mit Luka Sučić steht ein weiterer, gebürtiger Linzer im WM-Kader Kroatiens. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wartet noch auf sein WM-Debüt und kam in Katar bisher noch nicht zum Einsatz.

Bei 3. WM-Teilnahme vor eigener Halbfinal-Premiere

Bei der EM 2016 in Frankreich kam Mateo Kovačić gegen Tschechien erst im 2. Match zum Einsatz (2:2), ehe Kroatien im Achtelfinale gegen den späteren Europameister Portugal ausschied. Bei der WM 2018 kam er mit dem späteren Vizemeister nach zumeist Kurzeinsätzen bis ins Halbfinale, wo er jedoch ebenso wie im Finale nicht im Kader stand. Immerhin ist es mit Katar seine bereits 3. WM-Teilnahme, bei bisher 13 absolvierten Einsätzen.

Das morgige Match gegen Argentinien wäre seine Seminfinal-Premiere und wer weiß, wann die Reise bei der Winter-WM für den gebürtigen Linzer enden wird...?

A night to remember! 🇭🇷 💫 pic.twitter.com/hexqgzHyGd — Mateo Kovacic (@mateokovacic8) December 10, 2022

Fotocredit: IMAGO / Agencia MexSport und FC Red Bull Salzburg via Getty