Der SCR Altach, der als Tabellenzehnter in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 überwintert, vermeldet dass Lukas Prokop in Zukunft für den DSV Leoben, aktuell Spitzenreiter der Regionalliga Mitte, auflaufen. Darauf einigten sich beide Vereine am Dienstagvormittag. Der Wechsel wird mit Öffnung des Transferfensters im Jänner abgeschlossen.

Trug das Trikot für den SCR Altach 8 Mal in der Bundesliga in der Saison 2021/2022: Lukas Prokop.

"Hohe Bedeutung, wieder regelmäßig Spielzeit in einer 1. Mannschaft zu bekommen"

Der gebürtige Wiener kam im Sommer 2021 von Austria Wien, wo er 15 Jahre spielte, ins Rheindorf und absolvierte 8 Bundesligapartien. Im Herbst kam Lukas Prokop unter SCRA-Neo-Chefcoach Miroslav Klose nicht zum Einsatz.

Zuletzt gehörte der 23-jährige Linksverteidiger, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, dem Juniorskader von Louis Mahop an.

Beim DSV Leoben peilt der Abwehrakteur mit seinen neuen Kameraden den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga an. Leoben rangiert aktuell mit 33 Punkten auf Tabellenplatz 1 in der Regionalliga Mitte, vor den LASK Amateuren OÖ (31) und Tus Bad Gleichenberg (30)..



Georg Festetics, Sportdirektor: „Für Lukas ist es von hoher Bedeutung wieder regelmäßig Spielzeit in einer 1. Mannschaft zu bekommen. Wir sind froh, dass mit dem DSV Leoben eine Lösung gefunden worden ist. Ich wünsche Lukas eine erfolgreiche Zukunft!“

𝐋𝐮𝐤𝐚𝐬 #𝐏𝐫𝐨𝐤𝐨𝐩 wechselt zum DSV Leoben 🔄



Alles Gute auf deinem weiteren Weg, Luki! 😊



Fotocredit: SCR Altach