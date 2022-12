Hatte der geneigte Fußball-Fan im Allgemeinen und der RZ Pellets WAC-Anhänger im Besonderen in den vergangenen Jahren in der Tabelle von oben schauend die Wolfsberger schnell gefunden, gilt es diesmal nach 16 Runden der ADMIRAL Bundesliga schon etwas mehr herunter zu scrollen, ehe die Wölfe auf einem - unbefriedigenden - 9. Winterplatz-Rang zu finden sind. Die Talfahrt der Lavanttaler sieht auch Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und erfahrener BL-Trainer, kritisch. Nachfolgend sein Herbstrunden-Fazit über die Elf von Coach Robin Dutt. Siehe auch Ligaportal-HERBSTBILANZ über WAC.

Sommer-Neuzugang Simon Piesinger und der WAC haben - wie hier gegen Vizemeister SK Sturm Graz - alle Kräfte zu mobilisieren, um sich im Frühjahr nach doch enttäuschendem Herbst zu rehabilitieren und die untere Tabellenhälfte noch zu verlassen. Den 30-jährigen Linzer vermissten die Wölfe in den letzten 4 Runden vor der Winterpause schmerzlich, nachdem der Innenverteidiger & Leistungsträger am 23. Oktober bei der 2:3-Heimniederlage gegen den SCR Altach eine Innenbandverletzung erlitt. Überhaupt gingen den Kärntnern im Herbst die Abwehrspieler aus und tat das Verletzungspech samt Abgängen (Lochoshvili) das übrige...

Nach WAC-Mastermind-Abgang Liendl blieben Wölfe hinter Erwartungen

Der Wolfsberger AC blieb nach dem Sommer-Abgang von ‚WAC Mastermind‘ Michael Lindl hinter seinen Erwartungen. Ob es nun am Abgang des Kreativ-Kopfes der Wölfe alleine lag oder auch noch andere Gründe dafür sprechen, müssen die Verantwortlichen bei den Kärntnern für sich selber entscheiden. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden, 9 Niederlagen aus dem Herbstdurchgang stehen die Lavanttaler auf Tabellenplatz 9 und somit derzeit in der unteren Tabellenhälfte.

Aber der Reihe nach. In den Conference League Qualifikationsspielen gegen die Vertreter aus Malta Gzkira Unktet FC konnte der Vorjahres-Vierte der ADMIRAL Bundesliga mit einem Unentschieden (0:0) im Heimspiel und einem überzeugenden 4:0-Auswärtssieg in die nächste Runde aufsteigen. In der gegen den FC Molde aus Norwegen zuerst ein 1:0-Auswärtssieg verbucht wurde, ehe man jedoch überraschend im Rückspiel vor eigenem Publikum eine 0:4-Schlappe hinnehmen musste. Damit war frühzeitig Endstation im internationalen Geschäft, in dem der WAC in den Jahren zuvor noch Dauergast war und für Furore sorgte.

Auf Chefcoach Robin Dutt wartet mit dem WAC eine wahre Challenge im Frühjahr, nach dem Abpiff des Herbst-Durchganges und dort doch einigen dürftigen Darbietungen der Wölfe.

WAC-Chance lebt: Auf Platz 6 fehlen nur 4 Punkte

Positiver lief es im ÖFB-Cup. Hier steht die Elf von Trainer Robin Dutt nach drei überzeugenden Siegen gegen den SV Kuchl (1:4), Deutschlandsberger SC (1:5) und Zweitligist FC Blau Weiß Linz (1:3) im Viertelfinale. Wo es im Frühjahr im Pokal-Auftaktmatch am Freitag, 3. Februar, in der Lavanttal-Arena zum Aufeinandertreffen mit dem SK Rapid Wien kommt (Ankick: 18 Uhr).

In die ADMIRAL Bundesliga startete der WAC mit 2 Unentschieden (SK Sturm Graz 1:1, SCR Altach 2:2) und 3 Niederlagen (LASK 1:5, FC Red Bull Salzburg 1:2, FK Austria Wien 1:2). Nach einem 3:1-Sieg in Innsbruck gegen die WSG Tirol folgte eine bittere Heimniederlage im Kärntner Derby (3:4) gegen Austria Klagenfurt.

Nach eingehender Analyse steigerte sich hernach die Dutt-Elf vor allem in der Defensive und ebenso im Offensivspiel. Drei Dreier - allesamt mit 3:1 (!) - folgten. Beim SK Rapid Wien auswärts, TSV Hartberg daheim und Austria Lustenau auswärts. Dabei konnte sich auch das Torverhältnis von 9:3 sehen lassen und zeigte von Schritten in die richtige Richtung.

Danach folgten allerdings 5 Wochen mit 5 Niederlagen! Im letzten Spiel des Herbstdurchganges gab es dann zumindest noch ein positives Ergebnis in Wien-Favoriten gegen die Austria. Dieser 1:0-Auswärtserfolg brachte ein wenig ‚Weihnachtsfrieden‘ zum WAC ins Lavanttal.

"Alles ist möglich" beim Tanz der Wölfe auf "2 Hochzeiten"

Ich traue den Wölfen im Frühjahr eine Leistungssteigerung zu. Das Team hat durchaus in einigen Phasen der Meisterschaft die Qualität bewiesen, um (wieder) im vorderen Drittel dabei sein zu können. Ein guter Start in die Frühjahrssaison ist dafür nötig.

Zum Tabellensechsten - dem Kärntner Erzrivalten SK Austria Klagenfurt - fehlen derzeit nur 4 Punkte. Mit WSG Tirol, Austria Klagenfurt, SK Rapid Wien, TSV Hartberg, Austria Lustenau und SV Guntamatic Ried stehen in den verbleibenden 6 Runden im Grunddurchgang Gegner an, die bei guter Performance des WAC bezwungen werden können. Und ebenso sind die Kärntner noch im ÖFB-Cup vertreten. Alles ist noch möglich.