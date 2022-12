Bei der Weihnachtsfeier der SV Guntamatic Ried am 15. Dezember im Oberbank Business Club der „josko ARENA“ in Ried überraschte Oliver Glasner mit seinem Besuch die große SVR-Familie. Der erfolgreiche Frankfurt-Trainer absolvierte zwischen 1992 und 2011 571 Pflichtspiele für den Verein.

„Es ist wirklich ein tolles Gefühl, nach siebeneinhalb Jahren zurückzukehren. Ich habe sehr viele bekannte Gesichter gesehen, was mich sehr freut“, sagte Oliver Glasner.

„Endlich wieder ein großes schwarz-grünes Familienfest“

SVR-Präsident Roland Daxl begrüßte alle Gäste, Mitglieder, Spieler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Nach drei Jahren können wir jetzt endlich wieder ein großes schwarz-grünes Familienfest feiern“, freute sich Roland Daxl. „Der Zusammenhalt in unserem Verein war schon während der Pandemie extrem stark. Unsere Familie ist durch die Rückkehr der Fans und auch durch die neuen Mitglieder wieder größer geworden. Sie hat dadurch aber nichts an Qualität eingebüßt. Das zeigt sich am täglichen Miteinander und Gott sei Dank auch an den Zahlen. Unsere SV Guntamatic Ried hat jetzt wieder ein solides finanzielles Fundament bekommen. Wir freuen uns jetzt auf unsere gemeinsamen Aufgaben. Unsere Ziele für 2023: Wir wollen mit den Profis so rasch wie möglich den Klassenerhalt schaffen, unsere Jungen Wikinger und unsere Akademie-Spieler nachhaltig weiterentwickeln und vielleicht ein fünftes Mal in ein Cupfinale einziehen. Ich freue mich sehr, dass Oliver Glasner an die Wirkungsstätte seiner ersten sportlichen Erfolge zurückgekehrt ist. Er ist noch immer einer von uns und wird es auch immer sein.“

Zwei Champions League-VIP-Tickets für den Präsidenten

Der Verein bedankte sich bei Roland Daxl für seinen jahrelangen und unermüdlichen Einsatz für die SV Guntamatic Ried mit zwei VIP-Karten für das Champions League-Match Frankfurt – Napoli. Die Karten überreichte ihm Oliver Glasner. Sport-Vorstand Wolfgang Fiala, Sportdirektor Thomas Reifeltshammer und Cheftrainer Christian Heinle blickten auf das Jahr 2022 aus sportlicher Sicht zurück. Sie informierten über das Geschehen bei den Profis, bei den Jungen Wikingern sowie bei der Akademie und dem Nachwuchs.

Petra Wimplinger verabschiedet – Mitglieder-Werber geehrt

Feierlich verabschiedet wurde Petra Wimplinger. Sie war seit 2009 für die pädagogische Lernbetreuung der AKA-Spieler zuständig, die im Internat leben. Geehrt wurden mit Johann Großbötzl, Alois Vogl und Stefan Demmelmaier auch die besten Werber bei der Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“. Die Spieler verkauften die Lose für die traditionelle Tombola.

Fotocredit: SV Ried