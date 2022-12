Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "Cashpoint.com"-Spieler der Herbstsaison 2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Rekord verzeichnete. Österreichweit wurden in 6 Wochen erstmals über 2,5 (!) Mio. Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. In der ADMIRAL Bundesliga ist..."Schlager der Hit"...! Unter den Top-4 in der Beliebtheits-Skala sind gleich 2 Akteure von Schlusslicht TSV Hartberg.

Hielt im Herbst nicht nur überwiegend seinen "Kasten" bzw. Strafraum sauber, sondern sammelte auch fleißig und mit überwältigender Mehrheit die meisten (Sympathie-) Punkte bei der Wahl zum "Beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2022" in der ADMIRAL Bundesliga: LASK-Keeper & Kapitän Alexander Schlager, der ja auch wieder ins ÖFB-Team berufen wurde! "Becherpfand" braucht der 26-jährige, gebürtige Salzburger nicht...der Sonnyboy ist ein Faustpfand der Linzer seit Jahren und mit beiden Fäusten der große Rückhalt zwischen den Pfosten.

Alexander Schlager (LASK)

Endergebnis:



1. Alexander Schlager (LASK / 7010 Stimmen)

2. Nicolas Wimmer (SK Austria Klagenfurt / 2900 Stimmen)

3. Lukas Fadinger (TSV Hartberg / 1399 Stimmen)

4. Raphael Sallinger (TSV Hartberg / 1333 Stimmen)

5. Domenik Schierl (SC Austria Lustenau / 1314 Stimmen)

6. Florian Rieder (SK Austria Klagenfurt / 957 Stimmen)

7. Guido Burgstaller (SK Rapid Wien / 690 Stimmen)

8. Dominik Fitz (FK Austria Wien / 305 Stimmen)

9. Michael Sollbauer (SK Rapid Wien / 211 Stimmen)

10. Keito Nakamura (LASK / 184 Stimmen)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at