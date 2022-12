Die Traditionsklubs SK Rapid Wien und FK Austria Wien werden derzeit durch eine Westbahn-Werbung öffentlich "diffamiert". So bewirbt das Verkehrsunternehmen die Bahn-Verbindung von München nach Wien damit, "auch mal schlechten Fußball live" zu erleben. Die Westbahn ist laut Rapid-Homepage sogar offizieller "Teampartner".

Für ihre Promotion-Kampagne in Deutschland für die Verbindung zwischen München und Wien hat sich die Westbahn einen eher "schlechten Scherz" mit den beiden Wiener Admiral-Bundesligisten ausgedacht.

Für 23,99 Euro haben die Münchener laut der Westbahn nun sechs Mal pro Tag die Gelegenheit, "auch mal schlechten Fußball live" zu erleben. Das Ganze womöglich auch eine Anspielung auf den so erfolgreichen Fußball des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München mit dem "Mia san mia".

Doch bei den Fans vom SK Rapid und den Violetten vom Verteilerkreis kam die Werbe-Aktion bislang alles andere als gut an, wie auch in etlichen Kommentaren in diversen Social Media-Foren zu lesen ist.

Was soll das als Sponsor / Partner ⁦@WESTbahn1 ? Das kann doch nicht euer Ernst sein ⁦@skrapid⁩ ? #scr2022 pic.twitter.com/NK0okSNybm — Herbert (@herbertfranz1) December 20, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL