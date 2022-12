Beim FC Red Bull Salzburg wird sich aller Voraussicht nach in der Winter-Transferperiode (in Österreich vom 07.01. - 06.02.2023) personell was tun. Werden die Roten Bullen dabei auch Stürmer-Talent Jhon Durán verpflichten? Laut dem portugiesischen Nachrichtenportal record.pt ist der österreichische Serienmeister der ADMIRAL Bundesliga an dem erst seit wenigen Tagen 19-jährigen Kolumbianer und Linksbeiner dran.

Auch Benfica, FC Chelsea und FC Liverpool an Durán dran?

Dem Vernehmen nach soll der FC Red Bull Salzburg bereits ein Angebot an Chicago Fire abgegeben haben. Wobei Jhon Durán, vollständiger Name: Jhon Jader Durán Palacio (geb.: 13.12.2003), auch bereits die europäischen Fußball-Schwergewichte Benfica Lissabon, FC Chelsea London oder der FC Liverpool "auf dem Radar" haben.

Im Jänner 2022 wechselte der kolumbianische Stürmer von seinem Heimatverein Envigado FC in die MLS zu Chicago Fire und unterschrieb dort einen Vertrag bis 31.12.2024 (mit vereinsseitiger Option von 2 Jahren). Auf Anhieb schaffte der 1,85 Meter große Mittelstürmer den Sprung in die Startelf und erzielte nach 27 MLS Partien 8 Tore (plus 5 Assists).

Seine Leistungen brachten ihm auch bereits 3 Einsätze im A-Nationalteam von Kolumbien.

Fotocredit: IMAGO/USA TODAY Network