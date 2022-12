Die Austria Klagenfurt verstärkt sich für den 2. Teil der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 mit Marcel Köstenbauer. Der 21-jährige Tormann hatte in der Herbstsaison auf Leihbasis für den deutschen Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin gespielt und mit starken Leistungen aufgezeigt. Der ehemalige ÖFB-U19-Teamtorhüter wird ab dem 4. Jänner fest beim Tabellen-6. trainieren, soll aber auch für die Amateure in der Kärntner Liga zum Einsatz kommen.

Fliegen ist doch für Torhüter das Schönste...: Marcel Köstenbauer hier in Aktion in der deutschen Regionalliga Nord-Ost für den FC Viktoria Berlin vs. Kultklub 1. FC Lok Lokomotive Leipzig am 12. August 2022. Die Dress-Farbe bleibt dem 1,89 Meter großen Goalie ja vertraut...mit den Kärntner Violetten.

"In kommender Saison im Profikader fix eingeplant"

Austria Klagenfurt-Geschäftsführer Matthias Imhof: „Marcel hat in Berlin einen großen Schritt nach vorn gemacht und sich wie erhofft weiterentwickelt. Wir wollen ihn schon im Frühjahr wieder bei uns haben, weil er näher an die Kampfmannschaft heranrücken soll und in der kommenden Saison im Profikader fix eingeplant ist. Ein großer Dank gilt den Kollegen von Viktoria, die unserem Wunsch nachgekommen sind, den Leihvertrag vorzeitig zu lösen."

Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel: „Wir freuen uns für Marcel, dass er künftig die Chance erhält, sich für das Bundesliga-Aufgebot in Klagenfurt zu empfehlen. So hat sich die Leihe in der Hinrunde für alle Seiten ausgezahlt und ist absolut positiv zu bewerten. Wir haben Verständnis für die Anfrage der Austria und zugestimmt, weil wir volles Vertrauen in unsere verbleibenden Torhüter Max Kinzig, Marten Schulz und auch Niklas Petsch aus der U19 haben."

Fünf Torhüter verfügbar

Mit dem Deutschen Phillip Menzel und Marco Knaller sowie Marcel Köstenbauer, Liu Shaoziyang (Leihgabe vom FC Bayern München) und David Puntigam stehen nun fünf Torhüter zur Verfügung, die um die Plätze im Bundesliga-Aufgebot und in der Kampfmannschaft II konkurrieren. „Mit beiden Teams haben wir im Frühjahr große Ziele und Herausforderungen zu bestehen. Daher war es wichtig, dass wir uns auf der Tormann-Position auch in der Breite gut aufstellen“, erklärt Imhof.

Beim FC Viktoria 1889 stand Köstenbauer in der Regionalliga Nordost in 14 Partien im Tor, kam auf eine Startelf-Quote von 93 Prozent, kassierte 16 Gegentreffer und hielt seinen Kasten viermal sauber. Zudem kam der 1,89 Meter-Mann auch im DFB-Pokal im Duell mit dem Bundesligisten VfL Bochum (0:3) zum Einsatz und zeigte dabei eine überzeugende Vorstellung.

„Ich hatte eine tolle Zeit in Berlin, habe mich in der Mannschaft und im Verein vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt. Es war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich im Sommer zum FC Viktoria 1889 gegangen bin. Jetzt freue ich mich auf die Rückkehr zur Austria und kann es kaum erwarten, wieder mit den Burschen am Platz zu stehen“, sagt Marcel Köstenbauer.

Fotocredit: IMAGO/Contrast