Nachdem die Meisterschaft bereits ihren Lauf genommen hat, sind die Positionen der Mannschaften für die Saison 2022/23 immer mehr definiert. Obwohl am Anfang des Jahres viele auf einen einfachen Verlauf für Salzburg in Richtung Erfolg gewettet hätten, gibt es zahlreiche Neuigkeiten, weshalb die österreichische Meisterschaft für die laufende Saison besonders interessant geworden ist. Die Mannschaften erweisen sich immer mehr als wettbewerbsfähig und scheinen ein wenig den Werdegang des Spitzenreiters zu erschweren. Nach dem Erfolg von Salzburg in der vergangenen Saison mit dem sechzehnten Meistertitel bei insgesamt 55 gesammelten Punkten in 22 Spielen, wobei die übrigen Gegner deutlich abgehängt wurden und die zweitplatzierte Mannschaft 18 Punkte zurücklag, scheint sich die Lage in diesem Jahr verändert zu haben.

Foto: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

Was sagen die Experten? Die Favoriten für den Meistertitel

Obwohl die Experten im Bereich der Fußballwetten in Salzburg den Favoriten sehen, reduziert sich die Quote des Zweiten in der Tabelle von Spieltag zu Spieltag dank der erlangten Ergebnisse immer mehr: Gegenwärtig weist Salzburg nur wenige Punkte Vorsprung im Vergleich zum Zweiten Sturm Graz auf. Nicht zufällig sind gerade sie die wichtigsten Herausforderer der amtierenden Meister.

Das erste Duell zwischen den beiden Mannschaften endete in dieser Saison mit einem 0 zu 0 und lässt der Fantasie der Fans freien Lauf, wobei alles im direkten Aufeinandertreffen im Rückspiel entschieden werden wird. Die Chancen von Sturm Graz basieren auf die Fähigkeit der Mannschaft, mit dem Rhythmus von Salzburg für den Rest der Saison mithalten zu können, um dann den Spitzenreiter im direkten Duell zu schlagen.

Weit dahinter liegt gemäß den Quoten der Drittanwärter für den Sieg, nämlich Lask Linz. Diese Mannschaft hat wenige Chancen auf einen Sieg der Meisterschaft. Allerdings liegen die Quoten auf einem hohen Niveau, wenn man das Erreichen des Siegerpodests bis zum Ende der Saison berücksichtigt.

Wer sind die Mannschaften, die den Abstieg von der Österreich-Bundesliga 2022/23 riskieren?

Gehen wir zum unteren Bereich der Tabelle über. Die Mannschaften, die dazu bestimmt sind, die Relegationsspiele auszutragen, sind die letzten sechs Teams in der Tabelle. Es sind A. Klagenfurt, Wolfsberger, Austria Lustenau, Altach, Ried und Hartberg. Unter diesen scheint der aussichtsreiche Kandidat für den Abstieg am Ende der Saison Hartberg, gefolgt von Ried, zu sein. Allerdings ist der Weg noch lang, es müssen etliche Begegnungen ausgetragen werden, die deren Schicksal radikal verändern könnten.

Die Tabelle laut Expertenmeinung

Zusammenfassend dürfte die von den Experten entworfene Tabelle sehr ähnlich zu dieser sein: