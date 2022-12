Befassen wir uns zum Jahresausklang mal mit einer etwas anderen Tabelle bzw. Bilanz. Und zwar jener des Kalenderjahres! Wer hat in 2022 von den 13 Klubs, die in der ADMIRAL Bundesliga mitwirkten (Anm.: Absteiger FC Flyeralarm Admira & Aufsteiger SC Austria Lustenau nur je 1/2 Jahr - beide wurden auch je 1/2 Jahr für ADMIRAL 2. Liga berücksichtigt) die meisten Punkte & Siege geholt? Dass Meister FC Red Bull Salzburg & Vizemeister SK Sturm Graz auch hier vorn liegen überrascht nicht, doch dann folgen unter den Top-5 unerwartet zwei Klubs in der Jahres-Punkteausbeute aus dem Westen des Landes.

So schnellebig ist ein Fußball-Kalenderjahr. Filip Stojković (li.) erzielte am Freitag, 11. Feber, um 19:48 Uhr das erste Bundesliga-Tor in 2022. Damals noch im Dress vom SK Rapid und zur 1:0-Pausenführung gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der am Ende mit 2:1 in Hütteldorf gewann. Während der 29-jährige Serbe seit Sommer beim LASK als Rechtsverteidiger fungiert und nach dem ersten auch im letzten BL-Spiel des Jahres mitwirkte. Beim 1:1 der Linzer gegen den SK Sturm Graz in Pasching. Die Steirer & Jakob Jantscher (re.) wiederum eröffnen in der ADMIRAL Bundesliga das Jahr 2023, am Freitag, 10. Feber, daheim gegen den SK Rapid.

FC Red Bull Salzburg kassierte in 2022 in 30 BL-Partien nur 2 Niederlagen - beide in Graz

Vorweg sei natürlich angemerkt, dass bei solch einer Auswertung natürlich das ein und andere zu relativieren ist. Wie Punktezuwachs in der Meister- oder Quali-Gruppe bzw. für Austria Lustenau und FC Flyeralarm Admira jene Zähler aus dem jeweiligen Halbjahr 2. Liga. Auch, dass die WSG Tirol drei, der SK Rapid 2 Spiele mehr absolvierten durch die Europacup-Playoffs...wodurch auch mit dem Halbfinale der LASK eine Partie mehr als jene anderen 11 Klubs hatten.

Hier die (Kalenderjahr-) Tabelle 2022 nach Punkten

# Mannschaft Pkt 1. FC Red Bull Salzburg 74 30 Sp., 23S/5U/2N, 68:16 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 11S/2U/1N, 35:7 T., 35 P.

2. Hj.: 16 Sp., 12S/3U/1N, 33:9 T., 39 P.

2. SK Sturm Graz 58 30 Sp., 16S/10U/4N, 51:31 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 7S/4U/3N, 25:20 T., 25 P.

2. Hj.: 16 Sp., 9S/6U/1N, 26:11 T., 33 P. 3. SC Austria Lustenau* 50 30 Sp., 14S/8U/8N; 54:41 Tore

1. Hj. (2. Liga): 14 Sp., 10S/2U/2N, 31:13 T., 32 P.

2. Hj.: 16 Sp., 4S/6U/6N, 23:28 T., 18 P. 4. FK Austria Wien 48 30 Sp., 13S/9U/8N, 45:42 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 7S/4U/3N, 20:17 T., 25 P.

2. Hj.: 16 Sp., 6S/5U/5N, 25:25 T., 23 P. 5. WSG Tirol 48 33 Sp.**, 14S/6U/13N, 51:55 Tore

1. Hj.: 17 Sp., 7S/3U/7N, 24:29 T., 24 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/3U/6N, 27:26 T., 24 P. 6. SK Rapid Wien 47 32 Sp.**, 13S/8U/11N, 49:35 Tore

1. Hj.: 16 Sp., 6S/5U/5N, 24:17 T., 23 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/3U/6N, 25:18 T., 24 P. 7. LASK 46 31 Sp.**, 11S/13U,7N, 52:39 Tore

1. Hj.: 15 Sp., 4S/7U/4N, 22:18 T., 19 P.

2. Hj.: 16 Sp., 7S/6U/3N, 30:21 T., 27 P. 8. FC Flyeralarm Admira* 36 30 Sp., 9S/9U/12N, 39:47 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 3S/6U/5N, 15:21 T., 15 P.

2. Hj. (2. Liga): 16 Sp., 6S/3U/7N, 24:26 T., 21 P. 9. RZ Pellets WAC 33 30 Sp., 10S/3U/17N, 46:59 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 5S/1U/8N, 17:25 T., 16 P.

2. Hj.: 16 Sp., 5S/2U/9N, 29:34 T., 17 P. 10. SK Austria Klagenfurt 32 30 Sp., 8S/8U/14N, 43:59 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 2S/5U/7N, 17:30 T., 11 P.

2. Hj.: 16 Sp., 6S/3U/7N, 26:29 T., 21 P. 11. SCR Altach 31 30 Sp., 8S/7U/15N, 33:56 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 4S/4U/6N, 13:22 T., 16 P.

2. Hj.: 16 Sp., 4S/3U/9N, 20:34 T., 15 P. 12. SV Guntamatic Ried 26 30 Sp., 5S/11U/14N, 28:44 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 2S/7U/5N, 16:20 T., 13 P.

2. Hj.: 16 Sp., 3S/4U/9N, 12:24 T., 13 P. 13. TSV Egger-Glas Hartberg 23 30 Sp., 5S/8U/17N, 31:52 Tore

1. Hj.: 14 Sp., 2S/6U/6N, 15:19 T., 12 P.

2. Hj.: 16 Sp., 3S/2U/11N, 16:33 T., 11 P.

* = Austria Lustenau 1. Halbjahr, FC Flyeralarm Admira 2. Hj. in 2. Liga

** = 1. Halbjahr Europacup-Playoffspiele inkl.!

"Alter schützt vor Toren nicht": Markus Pink ist der Führende der Torschützenliste in der aktuellen Saison (12 Treffer) und der Torgarant von Austria Klagenfurt. Der 31-jährige Klagenfurter erzielte auch im Kalenderjahr die meisten Treffer aller Bundesliga-Spieler. Chapeau...!

SK Rapid-Fluch für WSG Tirol / Remis-Spezialisten aus OÖ

Was sonst noch auffiel:

Die WSG Tirol kassierte von ihren 13 Bundesliga-Niederlagen in 2022 allein vier gegen den SK Rapid Wien (plus eine im ÖFB-Cup-Achtelfinale im Oktober). Gegen die Hütteldorfer verloren die Wattener die letzten 8 Pflicht-Partien (7 in der Liga, eine Niederlage im ÖFB-Cup-Achtelfinale).

In 183 ADMIRAL Bundesliga-Spielen (inkl. 3 EC-Playoffpartien) in 2022 fielen rund 3 Tore im Schnitt; 292 Tore stehen gesamt nach 16 Runden im 2. Halbjahr zu Buche, 243 in 14 Spieltagen im 1. Halbjahr (inkl. 8 in den 3 Europacup-Playoffpartien).

WAC & TSV Hartberg mit je 17 Niederlagen aus je 30 BL-Spielen

Die meisten Niederlagen im ablaufenden Kalenderjahr aller 13 Klubs verbuchten übrigens der WAC und TSV Hartberg, die jeweils 17 Mal leer ausgingen. Die Remis-Spezialisten in 2022 kommen aus Oberösterreich: der LASK mit gesamt 13 Unentschieden aus 31 Partien, die SV Ried mit 11 "X" aus 30 BL-Spielen.

Mit 15 Treffern aus 28 BL-Partien ist Markus Pink der Toptorjäger in 2022. Der 31-jährige Klagenfurter ist auch ein Dauerbrenner und fiel lediglich im Februar in 2 Spielen wegen einer Mandelentzündung aus. Zwei weitere "Ü-30iger" scorten im Kalenderjahr auch zweistellig: der 33-jährige Atdhe Nuhiu vom SCR Altach (8x im Herbst, 2x im Frühjahr) und der gleichaltrige Guido Burgstaller vom SK Rapid Wien mit je 10 Treffern.

Wobei Burgstaller seine allesamt in Östereichs Fußball-Belletage im Herbst erzielte und im Frühjahr in der 2. Deutschen Bundesliga vier weitere Tore für den FC St. Pauli Hamburg beisteuerte. Mit je 10 Liga-Treffern im Kalenderjahr (je 7 im Herbst & 3 im Frühjahr) sind auch Tai Baribo (WAC) und Noah Okafor (FC Red Bull Salzburg) mit vorn dabei.

Unterschiedsspieler Nakamura & Fitz / Senkrechtstarter Zimmermann

Einen Top-Torwert hat Keito Nakamura vom LASK. Der 22-jährige Japaner brachte es in 2022 auf gesamt 13 BL-Tore (8 im Herbst, 5 im Frühjahr) und zu weiteren 6 Assists. Mit 11 Toren (7 im Herbst, 4 im Frühjahr) ist auch Junior Adamu (FC Red Bull Salzburg) vorn dabei.

Auffallend auch die 8 Tore und 7 Assists in 22 BL-Partien in 2022 von Dominik Fitz (FK Austria Wien), der im Frühjahr verletzungsbedingt über Wochen ausfiel.

Ein "Scorer-Shootingstar" des Jahres ist Bernhard Zimmermann (SK Rapid), der in seinem Bundesliga-Premierenjahr 10 Treffer erzielte (je 5 im Frühjahr & Herbst). Auch im Ranking unter den Top-10 Routinier Dario Tadic (TSV Hartberg). Der 32-jährige Mittelstürmer traf ebenso 7x (im Frühjahr 2x, im Herbst 5x) wie Salzburgs Stürmer Benjamin Šeško. Der 19-jährige Slowene erzielte das schnellste Tor des Jahres (beim 1:1 vs. SK Rapid nach wenigen Sekunden) und wird nächsten Sommer innerhalb des "Red Bull-Stalls" zum deutschen Bundesligisten & Champions League-Achtelfinalisten RB Leipzig um Ex-Salzburg-Coach Marco Rose wechseln.

8 Tore (inkl. EC-Playoff) erzielte allein im Frühjahr Giacomo Vironi, dessen Leihvertrag bei der WSG Tirol im Sommer auslief und der in in der Saison 2021/22 gemeinsam mit Karim Adeyemi (ehem. FC Red Bull Salzburg) Torschützenkönig wurde mit je 19 Treffern. Wobei der deutsche WM-Teilnehmer im Frühjahr in der BL nur 5x scorte vor seinem Wechsel zum BVB.

Natürlich dürfen in der Jahres-Auflistung der Top-Torschützen 2 Newcomer nicht fehlen, die erst seit Sommer in der ADMIRAL-Bundesliga auf Torejagd gehen: Marin Ljubičić vom wiederstarkten LASK und Bryan Teixeira von Aufsteiger SC Austria Lustenau. Der 20-jährige Kroate brachte es in seiner ersten Herbst-Saison für die Linzer sogleich auf 9 Treffer in 14 BL-Partien. Und der 22-jährige, 2-fache Nationalspieler von Kap Verde scorte in 16 Runden 6 Mal, bei beachtlichen weiteren 7 Vorlagen.

Austria-Aufstiegstorhüter Domenik Schierl blieb für die Lustenauer im Herbst zwei Mal ohne Gegentor. Beim 0:0 gegen die SV Ried und dem 3:0-Derby-Triumph im letzten Liga-Spiel des Jahres gegen den SCR Altach. Der 28-Jährige hatte in der Saison 2014/2015 bereits seine BL-Premiere mit 4 Einsätzen für Wr. Neustadt.

"Zu Null-König" Köhn mit Abstand vorn - 15 Mal ohne Gegentor

Marin Ljubičić bezwang beim 1:1 auswärts auch den Salzburger Schlussmann Philipp Köhn, der ansonsten in seinen 27 BL-Einsätzen in 2022 gesamt 15x ohne Gegentor blieb. Demgegenüber Jörg Siebenhandl vom SK Sturm Graz in 29 BL-Einsätzen 8x, genauso Ferdinand Oswald von der WSG Tirol in 28 BL-Spielen (5x im Frühjahr, 3x im Herbst). Gefolgt von Niklas Hedl vom SK Rapid Wien, der drei BL-Spiele weniger absolvierte und bei seinen 26 Einsätzen 7x "zu Null hielt".

Alexander Schlager vom LASK in 30 BL-Partien im Kalenderjahr 6x (davon 5x im Frühjahr und nur 1x im Herbst!). Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger von der SV Guntamatic Ried hielt heuer im Kalenderjahr in 30 BL-Einsätzen 5x seinen Kasten sauber (3x davon im Herbst). Tino Casali vom SCR Altach ebenfalls (4x im Frühjahr, 1x im Herbst), allerdings bei 28 BL-Einsätzen.

Bemerkenswert auch, dass René Swete von Schlusslicht TSV Hartberg ebenfalls 5 Mal ohne Gegentor blieb, obwohl der 32-jährige Wiener "nur" 23 Mal heuer in der Bundesliga zwischen den Pfosten stand und mit am meisten zu tun hatte.

Last but not least...Domenik Schierl von Austria Lustenau. Der 28-jährige Torhüter vom Aufsteiger aus Vorarlberg hielt im Frühjahr in der ADMIRAL 2. Liga in 14 Partien 5x zu Null und im Herbst in der ADMIRAL Bundesliga in 16 Spielen 2x, macht ergo 7 Spiele ohne Gegentor in 2022.

Emanuel Emegha (re.) vom SK Sturm Graz blieb das letzte von 535 Bundesliga-Toren im Kalenderjahr vorbehalten. Zum 1:1-Endstand am Sonntag, den 13. November um 18:22 Uhr beim LASK in dessen letztem BL-Heimspiel in der Raiffeisen Arena in Pasching.

Fotocredit: Richard Purgstaller, GEPA-ADMIRAL & Harald Dostal/www.sport-bilder.at