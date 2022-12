Bundesligist WSG Tirol bereitet sich vom 9.-21. Jänner neuerlich auf der sonnigen Mittelmeerinsel Malta auf die Frühjahrssaison vor. Erfolg verpflichtet.

Nach dem ersten Trainingslager auf Malta, bei dem die WSG Tirol auch den dortigen Tipsport-Malta-Cup für sich entscheiden konnte, landete der aktuell Fünftplatzierte der ADMIRAL Bundesliga in der heimischen Punktejagd nach dem Grunddurchgang in den Top-6 und qualifizierte sich erstmals für die Meisterrunde.

Nach dem zweiten Trainingslager auf der Mittelmeerinsel überraschte die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger im Vorjahr mit dem Einzug ins nationale Finale für die Qualifikation zur Conference-League. Klar, dass man am 9. Jänner auch diesmal wieder mit einem sehr guten Gefühl in den Flieger in Richtung Valetta steigt. „Die Platzverhältnisse sind auf Malta hervorragend, das Klima für eine Vorbereitung perfekt und die Gegner beim Tipsport-Cup fordernd“, beschreibt Silberberger die Vorzüge.

Im zwölftägigen Trainingslager warten auf die Profis neben zahlreichen schweißtreibenden Einheiten und taktischen Schulungen auch drei Testpartien unter Wettkampfbedingungen gegen namhafte Gegner. Neben der WSG nehmen am Tipsport-Malta-Cup noch Trinity Zlin, Slovan Liberec (beide 1. tschechische Liga), AC Trencin, Spartak Trnava (beide 1. slowakische Liga) und der SV Sandhausen (2. deutsche Bundesliga) teil.

Foto: WSG Tirol