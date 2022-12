Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Roko Jurišić, kroatischer U21-Nationalspieler, spielt ab sofort im Innviertel. Der 21-jährige Verteidiger, der zuletzt bei HNK Rijeka in der 1. Liga in Kroatien kickte, hat einen Vertrag bis zum Saisonende 2023/24 mit der Option für ein weiteres Jahr unterschrieben.

„Wir haben auf dieser Position einen dynamischen Spieler gesucht. Wolfgang Fiala und ich haben viele Informationen über Roko Jurišić eingeholt, wir haben ihn auch zu uns nach Ried eingeladen“, erklärt SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. „Er hat fußballerisch eine sehr gute Ausbildung genossen. Menschlich hat er ebenso einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Chance, einen Spieler wie ihn fix zu verpflichten, haben wir uns nicht entgehen lassen. Wir sind überzeugt, dass er uns sportlich weiterhelfen kann.“

„Ich freue mich sehr, dass ich hier in Ried spielen kann. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass wir die Klasse halten. Nächste Saison möchte ich mit Ried um einen Platz unter den Top 6 mitspielen. Ich persönlich will hier in Ried den nächsten Schritt machen und mich in der Liga etablieren“, sagt Roko Jurišić.

Steckbrief Roko Jurišić:

geboren am 28. September 2001 in Zagreb (Kroatien)

Nationalität: Kroatien

Größe: 173 cm

Position: Linker Verteidiger

Vereine: NK Zagreb (2010-16), Dinamo Zagreb (2016-21), HNK Rijeka (2021-23), H. Dragovoljac (2022, Leihe bis Juni 2022), SV Guntamatic Ried (seit 2023)

Foto: SV Ried