Hoher Puls rund um den Trainingsauftakt bei den Verantwortlichen von Austria Lustenau, doch was war passiert? Ohne Angaben von Gründen soll Bundesligist RB Lepizig gleich zweimal ein Testspiel gegen die Vorarlberger abgesagt haben.

Am kommenden Dienstag startet der Bundesligaaufsteiger in die Vorbereitung auf das kommende Frühjahr und eigentlich gibt es dank einer starken Performance im Herbst nur Grund zur Vorfreude. Was ist also der Grund für die dunklen Wolken über dem Reichshofstadion?

Der deutsche Spitzenklub RB Leipzig fragte im Winter wegen eines Testspiels in Lustenau an und im Lager der Austria war man sofort Feuer und Flamme, sagte sofort zu. Doch dann Ernüchterung, Leipzig sagte ab.

Für den 14. Jänner wurde ein Ersatztermin vereinbart, doch auch dieser wird lt. übereinstimmenden Medieninformationen nun nichts. Laut der "Krone" ließ der DBF-Pokalsieger das zweite Testspiel platzen, diesmal ohne Angabe von Gründen. Es sei bereits alles fixiert gewesen, heißt es. Die Begegnung hätte in Leipzig stattfinden sollen.

Man habe "sehr viel um dieses Spiel geplant", ist Mader verärgert. "Ich finde das Verhalten von Leipzig schlicht und einfach arrogant!"