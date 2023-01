Mit Beweglichkeitstests im SVR-Trainingszentrum und einem Training am Naturrasen im „alten“ Rieder Stadion begann bei der SV Guntamatic Ried heute Dienstag, 3. Jänner, am Vormittag die Vorbereitung auf das Frühjahr. 29 Spieler, darunter drei Tormänner, waren beim Trainingsauftakt unter SVR-Cheftrainer Christian Heinle mit dabei.

Unter den 26 Feldspielern waren auch Neuzugang Roko Jurišić sowie die Nachwuchstalente Diego Madritsch, Valentin Akrap und Tizian Scharmer. Im Trainerteam neu an Bord ist Spielanalyst Simon Goigitzer.

„Wir gehen mit sehr viel Energie und sehr positiv in diese Vorbereitung. Wir haben den Herbst im Detail analysiert und ich denke, dass wir die nötigen Schlüsse gezogen haben, um das Frühjahr erfolgreich gestalten zu können“, betonte SVR-Cheftrainer Christian Heinle. „Wir haben im Herbst das eine oder andere Ziel mit der Mannschaft erreicht, wie zum Beispiel, dass wir junge Spieler ins Team gebracht haben. Aber wir haben zu wenige Tore erzielt. Damit haben wir uns intensiv befasst und haben auch Lösungen gefunden, an denen wir jetzt arbeiten. Die fehlende Dynamik stand bereits im Dezember im Fokus und das ist jetzt auch der erste Schwerpunkt in den ersten Wochen der Vorbereitung.“

„Wollen Klassenerhalt vor dem letzten Spieltag fixieren“

„Wir haben für das Frühjahr zwei Mannschaftsziele: Wir möchten zum zweiten Mal in Folge ins Cupfinale einziehen. Und wir wollen eine Konstellation wie in der vergangenen Saison in Hartberg vermeiden und den Klassenerhalt schon vor dem letzten Spieltag fixieren“, sagte SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala, der mit einem Augenzwinkern ergänzte: „Dieses zweite Ziel können wir gerne auch über die Top 6 erreichen.“ SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer erklärte beim Auftakt: „Wir haben im Herbst zu wenige Tore erzielt und wollen jetzt im Frühjahr in unserem Spiel generell dynamischer werden. Deshalb arbeiten wir daran, zumindest noch einen offensiven Spieler neu zu verpflichten.“

Das Vorbereitungsprogramm in der Übersicht: (Stand vom 3.1., kurzfristige Änderungen möglich)

Samstag, 14. Jänner, 14.00 Uhr: Testspiel gegen Blau Weiß Linz in Ried (Kunstrasen, ohne Zuschauer, Livestream auf dem SVR-YouTube-Kanal)

Dienstag, 17. Jänner, bis Dienstag, 24. Jänner: Trainingslager in Belek in der Türkei

Freitag, 20. Jänner, 15.15 Uhr (lokale Zeit, 13.15 Uhr MEZ): Testspiel gegen FK Novi Pazar (1. Liga Serbien) in Belek

Montag, 23. Jänner, 15.15 Uhr (lokale Zeit, 13.15 Uhr MEZ): Testspiel gegen NS Mura (1. Liga Slowenien) in Belek

Samstag, 28. Jänner, 11.00 Uhr: Testspiel gegen Vorwärts Steyr in Ried (Kunstrasen)

Samstag, 28. Jänner, 14.30 Uhr: Testspiel gegen St. Pölten in Ried (Kunstrasen)

Samstag, 4. Februar 18.00 Uhr: UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den Wiener Sportclub in Wien

Sonntag, 12. Februar, 14.30 Uhr: Admiral Bundesliga 17. Runde gegen Hartberg in der „josko ARENA“ in Ried

Foto: SVR/Schröckelsberger