Der Auftakt ist gemacht! Am Mittwochmorgen versammelte Peter Pacult die Profis der Austria Klagenfurt zum ersten Training im Rahmen der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison – und der Chefcoach der Violetten hatte mehrere Gründe zur Freude: Assistent Martin Lassnig verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2025, zudem nahmen zwei Winter-Zugänge und sechs Rückkehrer an der Einheit teil.

Im Dezember 2020 trat Pacult seinen Dienst in Waidmannsdorf an und übernahm mit Lassnig den „Co“ seines Vorgängers Robert Micheu. Beide fanden direkt einen guten Draht zueinander, bauten ein Vertrauensverhältnis auf. So stellte sich schnell der Erfolg ein: Auf den Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2021 folgten der Einzug in die Meisterrunde und Platz sechs im Endklassement, den die Austria nun auch nach 16 Runden der laufenden Serie einnimmt.

Pacult und Lassnig ergänzen sich perfekt

„Martin Lassnig ist ein sehr fleißiger, ehrgeiziger und loyaler Typ, der hervorragend zu Peter Pacult passt und sich für den weiteren Verlauf seiner Karriere sicherlich viel von ihm abschauen kann. Die beiden ergänzen sich perfekt, deshalb sind wir sehr froh, dass wir frühzeitig beide Trainerverträge bis 2025 verlängern konnten“, sagt Geschäftsführer und Sportdirektor Matthias Imhof.

Der Ex-LASK-Profi und U21-Teamspieler Lassnig gehört (mit kurzer Unterbrechung) bereits seit August 2016 dem Betreuerstab der Violetten an. Unter Pacults Leitung verantwortet er in der Match-Vorbereitung die Video- und Gegner-Analyse. Neben der täglichen Arbeit im Verein absolviert der 38-Jährige den aktuellen Lehrgang zur UEFA-A-Lizenz, den er im Juni abschließen wird.

„Ich freue mich sehr, weiter ein Teil dieses tollen Teams sein zu dürfen. Es macht mir großen Spaß, mit meinen Kollegen am Platz zu stehen und unsere Mannschaft weiterzuentwickeln. Wir haben in den beiden zurückliegenden Jahren in Klagenfurt einiges vorangebracht und ich bin davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam noch zulegen können“, bekräftigt Lassnig.

Demaku und Köstenbauer neu mit dabei

Pacult und seine Assistenten konnten im ersten Training des Jahres mit Vesel Demaku, der auf Leihbasis vom SK Sturm Graz verpflichtet wurde, sowie Tormann Marcel Köstenbauer (nach Leihe zurück vom FC Viktoria 1889 Berlin) zwei Winter-Zugänge begrüßen. Rico Benatelli, Fabian Miesenböck, Fabio Markelic und Gloire Amanda sowie Matthew Durrans und Alexander Fuchs (in der Kraftkammer), die vor der Winterpause passen mussten, stiegen wieder ein.

Defensiv-Allrounder Kosmas Gkezos und Linksverteidiger Maximiliano Moreira, die erst am Donnerstag nach ihrem Winterurlaub in der Kärntner Landeshauptstadt erwartet werden, fehlten beim Auftakt. Im Verlauf der Vorbereitung wird auch Florian Jaritz nach seiner Verletzung an die Mannschaft herangeführt, dann wären alle Profis an Bord.

Herausfordernde Monate bedürfen harter Arbeit

„Durch die WM in Katar war die Pause recht lang. In den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie die Burschen damit umgegangen und wie sie körperlich drauf sind. Ich gehe aber fest davon aus, dass sie auch im Urlaub nicht faul waren. Vor uns liegen herausfordernde Monate und wir werden sehr hart arbeiten, um bereit dafür zu sein“, blickte Pacult voraus.

In der ersten Vorbereitungswoche stehen bis einschließlich Freitag Doppelschichten am Plan, am Samstag geht’s einmal auf den Kunstrasen, am Sonntag ist frei. Bisher wurden Testspiele im Sportpark Klagenfurt gegen den VST Völkermarkt (14. Jänner, 14 Uhr) und die WAC Amateure (18. Jänner, 17 Uhr) vereinbart. Vom 21. bis zum 28. Jänner schlägt der Austria-Tross dann das Winter-Camp im slowenischen Moravske Toplice auf.