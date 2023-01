Startschuss. ADMIRAL-Bundesligist WSG Tirol startete fast vollzählig in die Vorbereitung auf die am 11. Februar beginnende Punktejagd. In 38 Tagen stehen 49 Einheiten am Programm – 5 Testspiele inklusive.





Gute Stimmung, tolles Wetter und viele Einheiten

Die Stimmung war gut. Das Wetter hervorragend. Und die Mannschaft hungrig. Nach 34-tägiger Meisterschaftspause ging’s bei der WSG Tirol am heutigen Mittwoch mit der ersten von 49 Trainingseinheiten, die in den kommenden 37 Tagen bis zum Frühjahrsstart am 11. Februar beim WAC am Programm stehen, wieder richtig zur Sache. Mit fast allen Spielern an Bord.

Lediglich Thomas Geris und Stefan Skrbo mussten die erste schweißtreibende Einheit krankheitsbedingt auslassen. Weil auch Ferdinand Oswald (nach Bandscheiben-OP) und Bror Blume (nach Schulter-OP) bis zum 12-tägigen Trainingslager auf Malta noch ihr Individualtraining absolvieren, standen Cheftrainer Thomas Silberberger zum Trainingsauftakt in Wattens 20 Feldspieler und ein Torhüter zur Verfügung.

Auf Malta sind im Rahmen des Tipsport-Malta-Cups drei Testspiele eingeplant. Mit Slovan Liberec und AS Trencin stehen zwei Gegner bereits fest, der dritte hängt vom Ausgang der Gruppenspiele ab.

Im vierten Testspiel trifft die WSG auf den FC Kufstein – Ort und Zeitpunkt werden noch fixiert. Und zum Abschluss wartet im Kurztrainingslager am Gardasee, das von 3. – 5. Februar in Veronello stattfindet, sechs Tage vor dem Frühjahrsauftakt mit dem estnischen Meister FC Flora Tallinn ein echter Gradmesser auf den aktuell Fünftplatzierten der ADMIRAL-Bundesliga.





Fahrplan ins Frühjahr:

Trainingsstart: 4. Jänner 2023

Trainingslager: 9. - 21. Jänner 2023 (Malta) mit drei Testspielen

Kurztrainingslager: 3. - 5. Februar 2023 (Gardasee)



Testspiele:

11. Jänner 2023: Slovan Liberec (Malta)

17. Jänner 2023: AS Trencin (Malta)

19. Jänner 2023: Platzierungsspiel (Malta/Gegner noch unbekannt)

28. Jänner 2023: FC Kufstein (Ort und Zeit noch nicht bekannt)

5. Februar 2023: FC Flora Tallinn (Veronello)

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger nach der ersten Einheit:

„Wir sind alle froh, dass es jetzt wieder losgeht. An eine so lange Winterpause kann ich mich auch als Spieler nicht erinnern. Das war schon etwas Einzigartiges. Die ersten Eindrücke nach dem Training sind jetzt mal positiv. Ob der eine oder andere Spieler in der langen Pause zu wenig getan hat, werden wir am Ende der ersten Woche sehen, in der sieben Einheiten in dreieinhalb Tagen am Programm stehen.“

„Wir haben fast jeden Tag zwei Trainingseinheiten in den ersten drei Wochen, inklusive Malta. Wir wollen natürlich die perfekten Bedingungen, die wir zurzeit vorfinden, weil der Winter noch nicht Einzug gehalten hat, nutzen. Wir haben in den kommenden 37 Tagen bis zum Meisterschaftsstart 49 Trainingseinheiten.“

Foto: GEPA / Admiral