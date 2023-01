Weiterer Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Nach Roko Jurišić wechselt auch Christoph Lang ins Innviertel. Der 20-jährige steirische Offensivspieler, der im österreichischen U21-Nationalteam kickt, hat einen Leihvertrag bis Sommer 2023 unterschrieben.

„Mit Christoph Lang haben wir einen der vielversprechendsten österreichischen Offensivspieler für uns gewinnen können. Er ist ein sehr torgefährlicher Spieler, der in dieser Saison schon viel Erfahrung, auch international, sammeln konnte. Christoph Lang ist offensiv sehr variabel einsetzbar und passt perfekt in unser Profil“, erklärt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Ich möchte bei der SV Guntamatic Ried möglichst viel Spielpraxis und viele Scorerpunkte sammeln. Und ich will natürlich mit Ried die internen Ziele erreichen. Ich war in Ried jetzt mit sehr sympathischen Leuten in Kontakt und freue mich, dass ich hier spielen kann“, sagt Christoph Lang.

Steckbrief Christoph Lang:

geboren am 7. Jänner 2002 in Deutschlandsberg

Nationalität: Österreich

Größe: 178 cm

Position: Offensives Mittelfeld

Vereine: SV SW Lieboch (2009-11), SK Sturm Graz (seit 2011), SV Guntamatic Ried (seit 2023, Leihe); U21-Nationalspieler Österreich

Vertrag mit Oliver Kragl aufgelöst

Der Vertrag mit Oliver Kragl wurde einvernehmlich aufgelöst. Die SV Guntamatic Ried bedankt sich bei Oliver Kragl für seinen Einsatz für die SV Ried und wünscht ihm alles Gute für seine weitere Karriere.

Foto: SVR/Schröckelsberger