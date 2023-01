Das neue Fußball-Jahr in der ADMIRAL Bundesliga beginnt geradezu "Lustenau-Lastig" bei den Schlagzeilen. Erst verkündete der SC Austria Lustenau die freudige Kunde über die Vertragsverlängerung von Chefcoach Markus Mader bis 2024, um dann mit Top-Scorer Bryan Teixeira (zum Liga-Konkurrenten SK Sturm Graz) einen schmerzlichen Abgang zu vermelden. Nachdem bereits im vergangenen Sommer 2. Liga-Torschützenkönig Haris Tabakovic (27 Treffer) die Vorarlberger verließ und beim FK Austria Wien anheuerte. Droht nun nach Teixeira im Winter der Verlust eines nächsten Leistungsträgers mit Hakim Guenouche?

Beherzter Einsatz von Lustenaus Linksverteidiger Hakim Guenouche hier gegen Hartbergs Okan Aydin.

Vertrag beim SC Austria Lustenau bis diesen Sommer

Der 22-jährige Franzose mit algerischen Wurzeln zählte im Herbst zu den Dauerbrennern beim Aufsteiger aus dem Ländle, absolvierte alle 16 BL-Partien und steuerte je 1 Tor und 1 Assist bei. Mit seinen konstanten, auffallenden Leistungen hat der offensivstarke Linksverteidiger Begehrlichkeiten geweckt.

So sollen laut der französischen 'L'Equipe' aus der Lique 1 der FC Nantes (derzeit Tabellen-15.) und aus der Deutschen Bundesliga der 1. FC Union Berlin (aktuell Tabellen-5.!) an Hakim Guenouche interessiert sein. Der 1,72 Meter große Franzose hat beim SC Austria Lustenau noch Vertrag bis diesen Sommer 2023 und kam im Juli 2021 zu den Vorarlbergern. Der Kontakt entstand damals über die Kooperation der Lustenauer mit Clermont Foot.

Zuvor war der defensive Außenspieler eine Saison (2020/2021) vereinslos, nachdem der ehemals 12-fache französische U17-Nationalspieler, der am 30. Mai 2000 in Nancy geboren wurde, in Deutschland beim KFC Uerdingen (2019/2020) und davor beim FC Zürich (2018/2019) spielte. Jugendvereine des Linksbeiners sind AS Nancy Lorraine (2006-2018) und AS Nancy U-19.

