Sie gehen in diesem Jahr gesamt auf 100 Jahre zu...doch Alter schützt vor Toren nicht beim Ü30iger-Trio Markus Pink (31, SK Austria Klagenfurt), Guido Burgstaller (33, SK Rapid Wien) und Atdhe Nuhiu (33, SCR Altach). Bisher brachten es die "3 Mittelstürmer-Musketiere", die aktuell unter den Top-5 der BL-Torschützenliste sind, in dieser Saison auf 31 Tore (Pink = 12, Burgstaller = 10, Nuhiu = 9) und sind gesamt 97 Jahre. Einer der jenseits der 30 Lenze noch auf Torejagd geht, Stefan Maierhofer, äußerte sich über das Torgarant-Trio bei Bundesliga.at. Der "Major" war bei seinem letzten Bundesliga-Tor 37 Jahre jung.

"Bei Klagenfurt, Rapid & Altach kriegst du als Stürmer nicht so viele Bälle wie bei Salzburg"

Der mittlerweile 40-jährige ist seit Sommer Spielertrainer beim Ost-Regionalligisten Kremser SC und schnürt, wenn ihn nicht - wie aktuell - gerade eine Knieverletzung daran hindert, selbt noch die Fußballstiefel. Im Herbst erzielte Stefan Maierhofer auch einen Treffer in Liga 3. Der 2,02 Meter-Mittelstürmer weiß, warum Routine für das Trio Pink-Burgstaller-Nuhiu so wertvoll ist: „Bei Klagenfurt, Rapid und Altach kriegst du als Stürmer nicht so viele Bälle wie bei Salzburg. Da brauchst du die Erfahrung, um zu wissen, wo die Kugel runterkommt und wo du stehen musst.“

Die drei Ü-30-Torjäger kennt der "Major", der mit dem FC Red Bull Salzburg in der Saison 2011/12 das Double gewann und in jener Spielzeit BL-Torschützenkönig wurde, noch aus seiner aktiven Bundesliga-Zeit. Mit dem aktuell Führenden der Torschützenliste in der ADMIRAL Bundesliga - Markus Pink (12 Treffer)- hat Stefan Maierhofer beim SV Mattersburg gar noch zusammengespielt.

"Schritt zurück in 2. Liga hat Markus Pink gut getan"

Stefan Maierhofer über Markus Pink: „Vorher hatte er auch Stationen dabei, wie Mattersburg, Admira und Sturm, wo es nicht immer funktioniert hat. Der Schritt zurück in die 2. Liga hat ihm aber sehr gut getan. Für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis bei ihm endlich einmal der Knoten platzt, weil er eine unheimliche Dynamik, einen sehr guten Abschluss, die Körpergröße und ein sehr gutes Kopfballspiel hat.

Er ist einfach ein Profi, hatte immer schon die richtige Einstellung. Jetzt hat er aber einen Lauf, das Vertrauen vom Trainer und wird von seinen Mitspielern gut eingesetzt. Damit greift das jetzt einfach. Pacult lässt offensiven Fußball spielen. Das kommt einem Stürmer immer entgegen.“

Zu seinen zahlreichen Stationen zählte für Maierhofer in Österreich auch der SK Rapid. Mit dem Rekordmeister gewann er 2007/2008 den bis heute letzten Meistertitel der Hütteldorfer. Einer seiner Nachfolger bei den Grün-Weißen ist seit vergangenen Sommer Rapid-Rückkehrer Guido Burgstaller (Foto oben), über den Maierhofer meint: „Er hat schon letztes Jahr bei St. Pauli unglaublich geknipst. Bei Rapid waren die Erwartungen hoch. Aber die hat er absolut erfüllt. Ohne Burgi vorn drin, würde es für Rapid eher düster ausschauen."

Zielstürmer Atdhe Nuhiu vermag beim SCR Altach vorne viele Bälle "fest zu machen" und setzt sein stattliches Gardemaß konsequent ein.

"Bei uns wir im Vergleich zu England kleinlicher gepfiffen"

Auf Augenhöhe in punkto Körpergröße ist Maierhofer mit Atdhe Nuhiu. „Er hat mit Altach eine Mannschaft, die ihn gut in Szene setzt. Wer fast 300 Spiele in der englischen 2. Liga gespielt hat, bringt die nötige Erfahrung und Persönlichkeit mit, um seinen Körper gut einzusetzen und sich auch durchzusetzen, wenn es ruppiger zur Sache geht," meint der 19-malige ÖFB-Teamstürmer.

Allerdings ist der 33-jährige Kosoverer auch der Mittelstürmer, gegen den die meisten Fouls (42) gepfiffen wurden. Dazu Maierhofer: „Bei uns wird im Vergleich zu England kleinlicher gepfiffen. Das ist leider ein Nachteil für einen großen Spieler wie ihn. Mir ist es ganz ähnlich ergangen. Oft werden Sachen gegen uns ausgelegt, aber wenn wir einstecken, heißts: Na, du bist ja eh 2 Meter groß.“

"Ich spiele mit 40 noch in der Regionalliga"

Dass das "Oldie-Trio" die Bundesliga weiterhin mit Toren bereichert, begründet Maierhofer wie folgt: „Pepe war bei der WM 39, Modric und Ronaldo 37. Ich spiele mit 40 noch in der Regionalliga. Ich glaube, das ist ganz okay.“

Fotocredit: Josef Parak, Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Thomas Bartonik (kl. Porträtbild Stefan Maierhofer)