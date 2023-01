Für FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner war er ein Führungsspieler bei den Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga und schaffte im vergangenen Sommer den Sprung in die ADMIRAL- Bundesliga-Mannschaft des FK Austria Wien: Matteo Meisl. Wie die Violetten vom Verteilerkreis, die auf Rang 7 überwintern, heute in ihrer Presseaussendung vermelden, wurde mit sofortiger Wirkung der Vertrag mit dem 22-jährigen Abwehrspieler vorzeitig bis 2026 verlängert. Der Innenverteidiger, dessen Jugendvereine der SV Kuchl und FC Red Bull Salzburg sind, ist seit 2018 bei den Veilchen.

"Hat seine Chance im Herbst genutzt"

Der seit wenigen Tagen 22-jährige (geb. 27.12.2000) Matteo Meisl (Foto) absolvierte in der Herbstsaison seine ersten 10 Spiele für die Bundesliga-Mannschaft der Violetten. Der 22-jährige Innenverteidiger, dessen Bruder Luca (ehemals SV Ried) in Belgien bei Beerschot V.A. - dem Klub von Ex-LASK-Coach Andreas Wieland - spielt, ist seit 2018 ein Veilchen, absolvierte für die Young Violets 78 Partien und war deren Kapitän in der ADMIRAL 2. Liga.

Nun verlängert den Vertrag mit dem 1,85-Meter großen Abwehrspieler (Linksfuß) bis Sommer 2026.

FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Matteo Meisl hat als Führungsspieler und Kapitän der Young Violets sein Potenzial gezeigt. Er musste etwas länger auf seine Chance in der Kampfmannschaft warten, hat sie dann im Herbst genutzt und sich auch auf internationaler Ebene gut präsentiert. Durchhaltevermögen und Geduld sind Eigenschaften, die ihn als Person auszeichnen. Wir sind froh, dass er weiter bei uns Karriere machen möchte.“



Matteo Meisl: „Ich bin froh, meinen Vertrag hier vorzeitig verlängern zu können, nachdem ich im Herbst meine Chance bekommen habe. Mein großer Dank gilt allen, die mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt haben, ganz besonders aber meiner Familie, die immer für mich da ist. Jetzt freue ich mich auf die nächsten Aufgaben und die Zukunft bei Austria Wien und werde alles dafür geben, dass die Mannschaft erfolgreich ist.“

