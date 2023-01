Die WSG Tirol, die überraschend, ja geradezu sensationell als Tabellenfünfter der ADMIRAL Bundesliga überwintert, startete am heutigen Montag, den 9. Jänner 2023, ins 12-tägige Trainingslager auf Malta und ist auf der Insel im Mittelmeer zwischen Sizilien und der Küste Nordafrikas inzwischen gelandet. Morgen geht’s für die Elf von Chefcoach Thomas Silberberger mit den ersten schweißtreibenden Einheiten los.

3 Testspiele während 12-tägigem Trainingscamp-Aufenthalt

27 Spieler, 12 BetreuerInnen und fast eine Tonne an Gepäck. 900 Kilogramm, um genau zu sein. Der 39-köpfige Tross der WSG Tirol rollte heute früh bereits um 8 Uhr per Mannschaftsbus in Richtung Flughafen München, von wo aus es um 12:40 Uhr auf dem Luftweg weiter in die Hauptstadt von Malta, nach Valletta ging.

Montagabend dürfen sich Kapitän Ferdinand Oswald & Co. noch akklimatisieren, ab morgen müssen sie schwitzen. Im 12-tägigen Aufenthalt auf der Mittelmeerinsel stehen täglich zwei Trainingseinheiten am Programm, drei davon als Testspiele unter Wettkampfbedingungen im Rahmen des Tipsport-Malta-Cups.

Der Auftakt erfolgt bereits am Mittwoch (11.1.) gegen Slovan Liberec. Sechs Tage oder ein paar Trainingseinheiten später geht’s dann gegen AS Trencin (17.1.) abermals um Punkte, ehe für den aktuell Fünftplatzierten der ADMIRAL Bundesliga das Platzierungsspiel am Donnerstag (19.1.) den vorläufigen Abschluss der Testspielreihe bringt. Für Samstag (21.1.) ist dann der Rückflug geplant.

Testspiele auf Malta:

Jänner 2023: Slovan Liberec Jänner 2023: AS Trencin Jänner 2023: Platzierungsspiel (Gegner noch unbekannt)

Fotocredit: WSG Tirol