Nach ÖFB-Team-Abwehrspieler Maximilian Wöber (zu Jesse Marsch und Leeds United), Stürmer Roko Simic (leihweise zum FC Zürich), Youba Diarra (FC Cadiz), Mamady Diambou (leihweise zum FC Luzern) und Torhüter Nico Mantl (leihweise zu Aalborg BK) vermeldet der FC Red Bull Salzburg bereits seinen sechsten Winter-Abgang mit Antoine Bernede.

Antoine Bernede hier im Duell mit dem gebürtigen Salzburger Thomas Goiginger (r.) vom LASK.

Der 23-jährige Franzose wechselt in die zweite Schweizer Liga, wo er beim FC Lausanne-Sport einen Leihvertrag bis zum Sommer unterschreibt.

Antoine Bernede wurde in Paris geboren und hat Wurzeln in Kamerun. Der zweifache, ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs und Linksbeiner kam im Frühjahr 2019 von Paris Saint-Germain zum FC Red Bull Salzburg und war seit damals in 66 Matches (1 Tor, 4 Assists) für die Mozartstädter im Einsatz.

Dem - bisher - halben Dutzend an Spieler-Abgängen im Winter stehen beim österreichischen Serienmeister mit Rückkehrer Jerome Onguene (leihweise von Eintracht Frankfurt), Soumaila Diabate (Guidars FC), Daouda Guindo (zurück von St. Gallen), Amankwah Forson (nach Leihe zurück von SCR Altach) bisher vier Neuzugänge gegenüber.

Spekuliert wird derzeit, dass als weitere Neuzugänge Hakon Arnar Haraldsson (FC Kopenhagen) und Jhon Duran (Chicago Fire) kommen könnten. Sowie der gebürtige Salzburger Schlussmann Alexander Schlager, der - wir berichteten - seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim LASK nicht verlängern wird.

Heiße Aktien an der Transferbörse sind derzeit die begehrten Bullen Stahinja Pavlovic (Juventus Turin), Noah Okafor (AC Milan, FC Liverpool, Manchester United, Manchester City, Leeds United), Maurits Kjaergaard (AS Roma) und Keeper Philipp Köhn (Bayer Leverkusen, VfL Borussia Mönchengladbach).

🚨 OFFICIAL: Antoine Bernede will join Swiss side FC Lausanne-Sport on loan until the end of the season.



The Frenchman joined us in 2019 from PSG, and has since made 66 appearances for us.



Good luck, Antoine ❤️ pic.twitter.com/ObNApZLUyj