Miroslav Klose hat durch seine Zeit bei Lazio Rom (2011-2016), wo der derzeitige Chefcoach des CASHPOINT SCR Altach im Sommer 2016 seine Karriere als Weltklasse-Torjäger beendete, beste Kontakte nach Italien. Gelingt auch daraus resultierend dem 44-jährigen Deutschen sowie SCRA-Neo-Sportdirektor Georg Festetics ein Torwart-Transfer-Coup aus der Serie A für die Vorarlberger? Laut Sky‘-Reporter Florian Plettenberg, absoluter Transfer-Insider, steht der 20-jährige Däne Andreas Jungdal vom AC Milan vor einem Wechsel zum aktuell Tabellen-10. der ADMIRAL Bundesliga ins Ländle.

Der dänische U21-Nationaltorhüter, der am 22.02.2002 in Singapur geboren wurde, hat derzeit noch bis Sommer 2024 einen Kontrakt beim AC Milan. Dem Vernehmen nach streben die Vorarlberger eine Leihe mit Kaufoption und demzufolge einen Vertrag bis 2026 an.

Der 1,95 Meter große Goalie, dessen Jugendvereine in Dänemark Skibet IF (bis 2014) und Vejle BK (2014-2019) waren, spielte beim Salzburger Champions League-Gruppengegner aus dem Herbst bisher im Nachwuchs und für die 2. Mannschaft und war bei den Profis in der Serie A wiederholt im Kader bzw. auf der Bank.

Beim SCR Altach stehen mit dem 27-jährigen Villacher Tino Casali, der als Nr. 1 in die Saison 2022/23 ging und dem im Laufe des Herbstes zwischenzeitlichen Einser-Goalie, dem 20-jährigen Jakob Odehnal (verletzte sich nach 2 BL-Partien) und Routinier Armin Gremsl übernahm drei Torhüter im Kader.

Bisher vermeldet der SCRA als Winter-Neuzugänge den 27-jährigen deutschen Mittelfeldspieler Mike-Steven Bähre (zuletzt vereinslos) und das 18-jährige Bregenzer Mittelstürmer-Talente Damian Maksimovic (von SCR Altach Juniors). Demgegenüber stehen mit Defensivakteur David Bumberger (zu ADMIRAL 2. Ligist SK BMD Vorwärts Steyr), Lukas Prokop (DSV Leoben), Amankwah Forson (nach Leihe zurück zum FC Red Bull Salzburg) drei Abgänge.

