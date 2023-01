Nach Rückkehrer Jerome Onguene (leihweise von Eintracht Frankfurt), Soumaila Diabate (Guidars FC), Daouda Guindo (zurück von St. Gallen), Amankwah Forson (zurück von SCR Altach) vermeldet der FC Red Bull Salzburg heute seinen 5. Winter-Neuzugang: Benvenuto, Alessandro Ciardo. Der erst 16-jährige Mittelfeldspieler kommt von Inter Mailand und unterschreibt beim österreichischen Serienmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025

Der 16-jährige italienische Linksfuß spielte auch im U16-Nationalteam seines Landes und war zuletzt für die U17 von Inter Mailand im Einsatz. Bei den Roten Bullen wird Ciardi vorerst in der U18 der Red Bull Akademie zum Einsatz kommen.

Daten: Allessandro Ciardi

Geboren: 07. Jänner 2007

Größe: 1,82 m

Letzter Klub: Inter Mailand U17

Position: Mittelfeld

