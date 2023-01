Heute fand für den TSV Hartberg, aktuell Tabellenletzter der ADMIRAL Bundesliga, das erste Testspiel der Wintervorbereitung 2023 statt. Erstmals unter der Regie von Chefcoach-Rückkehrer Markus Schopp gab es beim ungarischen Erstligisten Zalaegerszeg mit dem 58-jährigen Ex-Salzburg-Trainer Ricardo Moniz (Niederlande) eine 1:2-Niederlage. Wie schon im Herbst in der Liga in der ein und anderen Partie, vergaben die Ost-Steirer auch bei diesem ersten Probegalopp eine Vielzahl an Torchancen. Nachdem die Blau-Weißen bereits 2:0 zurück lagen gelang Rene Kriwak der Treffer zum 2:1-Endstand.

Erzielte den ersten Treffer im neuen Jahr für den TSV Hartberg: Stürmer René Kriwak.

Gegen den Fünften der Nemzeti Bajnoksag (1. Liga Ungarn) wurde über 4x 30 Minuten gespielt.

Zalaegerszegi TE FC 2:1 (1:0; 0:0; 0:0; 1:1) TSV Egger Glas Hartberg

1:0 (10.), 2:0 (100.), 2:1 (118.) Rene Kriwak

Aufstellung TSV Hartberg: Sallinger (60./H. Postl) – Fadinger (60./Aydin), Steinwender (60./Schantl), Klem (60./Pfeifer), Sturm (60./Heil), Karamarko (60./Horvat), Kainz (60./Sellinger), Tadic (60./Testspieler Yengi), Rotter (60./Sonnleitner), Frieser (60./Paintsil), Providence (60./Kriwak).

