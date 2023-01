Nachdem gestern bereits spekuliert - siehe Ligaportal-Beitrag - ist es nun fix: der SCR Altach vermeldet Torhüter Andreas Jungdal als Neuzugang. Damit ist bei den Vorarlbergern der zweite Wintertransfer unter Dach und Fach. Der Tabellen-10. der ADMIRAL Bundesliga verständigte sich mit dem amtierenden italienischen Meister AC Milan über den Transfer des 20-jährigen Dänen, der einen Leihvertrag bis zum Sommer 2023 unterschreibt. Im Anschluss besteht die Option einer festen Verpflichtung für die Rheindorfer. Siehe auch Winter-Transfers der ADMIRAL Bundesligisten.

"Lehre" bei Torhüter-Legenden Dida & Flavio Roma

Der 1,95m große Goalie kam im Juli 2019 von Vejle in die norditalienische Lombardei in die Modestadt Mailand, wo er unter anderem von den Torhüter-Legenden Dida und Flavio Roma trainiert wurde. Jungdal kam beim AC MIlan in der Primavera-Mannschaft zum Einsatz, in der Spielzeit 20/21 hielt er in 23 Partien achtmal seinen Kasten sauber.

Seit letzter Saison gehörte der in Singapur geborene Däne der Trainingsgruppe der 1. Mannschaft an. Immer wieder wurde er von Stefano Pioli als Ersatz-Torhüter mitgenommen, beispielsweise verfolgte er elf Champions League-Partien von der Bank aus. Erst kürzlich feierte er sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft beim 3:0 Testerfolg Dänemarks über Ungarn.

"Genoss hervorragende Ausbildung beim AC Mailand"

Georg Festetics, Sportdirektor SCR Altach: „Mit Andreas verpflichten wir einen Torhüter mit enormem Potential. Beim AC Mailand genoss er eine hervorragende Ausbildung. Seine gesammelten Erfahrungen auf Top-Niveau werden uns in naher Zukunft in der Bundesliga weiterhelfen.“

Andreas Jungdal: „Ich habe sehr gute Gespräche mit Altach geführt und man hat mir schon in den ersten Tagen das Gefühl gegeben, dass ich hier sehr willkommen bin. Ich bin wirklich hungrig und bereit, alles für den Verein zu geben und kann es kaum erwarten, die Fans kennenzulernen.“

Pfichtspiel-Auftakt für den SCR Altach im neuen Jahr ist am Sonntag, den 12. Februar, in Runde 17 der ADMIRAL Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten LASK (Ankick: 14:30 Uhr).

