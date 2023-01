Austria Wien, aktuell Tabellensiebter der ADMIRAL Bundesliga, verlor sein erstes Testspiel im Rahmen der Wintervorbereitung trotz 3:0-Führung durch einen 7-Minuten(!)-Hattrick von Manfred Fischer am Ende gegen den tschechischen Erstligisten FC Brünn noch mit 3:4 (Halbzeit: 3:2). Aufgrund zahlreicher Ausfälle kamen beim ersten Match unter Neo-Cheftrainer Michael Wimmer viele junge Talente der Young Violets zum Einsatz. Siehe auch Winter-Testspiele der ADMIRAL Bundesligisten.

Einer der vielen Jung-Veilchen, die Neo-Coach Michael Wimmer brachte: der seit drei Tagen 20-jährige Dario Kreiker.

Fischers 7-Minuten-Hattrick reichte nicht

Trotz der vielen personellen Ausfälle stand es nach 20 Minuten bereits 3:0 für die Austria. Manfred Fischer (Foto unten) traf zuerst per Abstauber nach einem Direktfreistoß von Andreas Gruber, eine Minute später verwertete er einen scharfen Querpass von Reinhold Ranftl, in der 20. Minute machte der 27-Jährige den Hattrick per Distanzschuss perfekt. Im Gegenzug verkürzte Sevcik für die Gäste auf 1:3, kurz vor dem Pausenpfiff traf Hladik zum 2:3.



Nachdem Trainer Michael Wimmer bereits 8 Spieler aus der Startelf ausgewechselt hatte und fast ausschließlich Young Violets auf dem Platz standen, sorgten Tore von Necas und Blecha noch für einen 4:3-Erfolg für FC Brünn. Jukic hatte mit einem Direktfreistoß an die Latte noch die Chance auf den Ausgleich.

"Müssen defensiv aggressiver und konsequenter sein"

FAK-Trainer Michael Wimmer: „Natürlich will man gewinnen, das Ergebnis ist heute aber zweitrangig. Wir wollten die Prinzipien der ersten Trainingstage umsetzen, das ist uns in der Offensive gut gelungen, defensiv müssen wir aggressiver und konsequenter sein. Es waren viele gute Ansätze zu sehen und gerade am Schluss hat ja quasi die komplette zweite Mannschaft gespielt, auch da gab es gute und spannende Eindrücke. Auf diesen Eindrücken können wir jetzt aufbauen und weiterarbeiten.“

Austria-Aufstellung: Früchtl (46. Kos); Martins (76. Hahn), Handl (53. Meisl), Baltaxa (71. Kopp); Ranftl (62. Ivkic), Braunöder (53. Jukic), Holland (62. Schmelzer), Polster (71. Dizdarevic); Gruber (53. Kreiker), Tabakovic (53. Dramé), Fischer (62. Safin).

Tore: Fischer (14., 15., 20.) bzw. Sevcik (21.), Hladik (45.), Necas (70.), Blecha (85.)

Verletzten-Update

Der Austria fehlten beim ersten Testspiel zahlreiche Spieler. Lucas Galvão ist aufgrund seiner Schambeinverletzung noch nicht im Training. Lukas Mühl (Adduktoren) konnte bisher nur individuell am Platz trainieren. Dominik Fitz hatte zuletzt ebenfalls mit Adduktorenproblemen zu kämpfen, trainierte aber bereits am Dienstag-Vormittag wieder mit der Mannschaft. Georg Teigl musste gestern das Training mit Rückenproblemen abbrechen.



Armand Smrcka konnte bereits Teile des Teamtrainings mitmachen, sein Ziel ist ein Einsatz beim zweiten Testspiel am Freitag.

Can Keles und Romeo Vučić sind beim Bundesheer. Nikola Dovedan wird heute Vater. Ansonsten fehlten die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger, Muharem Huskovic und Marko Raguž.

Das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung endet mit einem 3:4 gegen @FCZbrojovkaBrno.

Manfred Fischer erzielte im ersten Durchgang alle drei Treffer der Veilchen, nach der Pause spielten unter anderem die Göttingen-Sieger Denis Dizdarević und Enis Safin.#faklive #FAK pic.twitter.com/VsCneSCLKn — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) January 10, 2023

Fotocredit: FAK und Harald Dostal/www.sport-bilder.at