Mit dem ADMIRAL Bundesliga-Dritten LASK und dem ADMIRAL 2. Liga-14. SK BMD Vorwärts Steyr treffen am Samstag, den 14. Jänner (14 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching) zwei Teams aufeinander, für die der ehemalige Stürmer Reinhard Burits als Spieler bzw. Trainer die Schuhe schnürte: Als Teil der Vorwärts-Mannschaft 1997/98 verhalf er den Steyrern zum Aufstieg in die Bundesliga, zwischen 2009 und 2010 fungierte Reini Burits beim LASK als Co-Trainer von Amateure-Coach Toni Polster und war Teil des Betreuerstabs der Profimannschaft.

Vor knapp einem Jahr ist Reinhard Burits viel zu früh – im Alter von 46 Jahren – verstorben. Der LASK und Vorwärts nehmen das Testspiel am Samstag daher zum Anlass, ihrem ehemaligen Spieler und Trainer zu gedenken und die Hinterbliebenen zu unterstützen: Der Reinerlös des Testspiels kommt der Familie des Verstorbenen zugute.

Tickets für das Testspiel sind im Online-Ticketshop des LASK, sowie in der LASK-Geschäftststelle in Pasching und im HYPO-LASK-Corner in der Landstraße erhältlich. Am Spieltag öffnet die Stadionkassa um 13 Uhr, auch dort sind Tickets erhältlich.

Fotocredit: LASK