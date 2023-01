Wenn der ADMIRAL Bundesligist Sportklub Austria Klagenfurt, der seit seinem Aufstieg im Sommer 2021 Rang 6 "gepachtet" zu schein hat, vor den Trainings-Einheiten im Kabinentrakt der 28 BLACK Arena unweit vom schönen Wörthersee zusammenkommt, dann wirkt das wie ein Treffen der „Vereinten Nationen“. Bei den Kärntner Violetten stehen Spieler aus 12 verschiedenen Ländern unter Vertrag, sind 5 Kontinente vertreten. Für Chefcoach Peter Pacult, der 63-jährige Wiener ist der älteste BL-Coach aller 12 Klubs, eine wahre "Welt-Auswahl". Die Klub-Verantwortlichen sind davon überzeugt: Die Vielfalt ist ein Erfolgs-Grund.

Symbolfigur für die Multi-Kulti-Truppe der Kärntner Violetten: Sommer-Neuzugang Solomon Bonnah. Der 19-jährige U-19-Nationalspieler der Niederlande wurde in Amsterdam geboren und hat auch die Nationalität von Ghana. Der 1,65 Meter große Rechtsverteidiger kam von RB Leipzig zu Austria Klagenfurt.

16 Österreicher & 6 Deutsche bilden Kader-Großteil

Geschäftsführer Matthias Imhof: „Bei der personellen Zusammenstellung ist es zweitranging, welchen Pass die Jungs besitzen. Es zählt viel mehr, was sie sportlich draufhaben, dass sie vom Charakter zu uns passen und natürlich auch, dass wir sie bezahlen können. Wir haben wirklich eine tolle Multi-Kulti-Truppe, die hervorragend harmoniert, auf dem Platz und auch daneben eine Einheit bildet. Darauf sind wir stolz."

Zum Aufgebot in der laufenden Saison 2022/23 zählen neben 16 Österreichern und 6 Deutschen auch 2 Kanadier, ein US-Amerikaner, ein Nigerianer, ein Chinese, ein Italiener, ein Schotte, ein Grieche, ein Uruguayer, ein Niederländer und ein Serbe. Übrigens: Der Trainerstab um Chef Peter Pacult besteht ausschließlich aus Rot-Weiß-Roten.

Kapitän Markus Pink, waschechter Kärntner bzw. Klagenfurter: „Es ist total lässig, dass wir so ein bunter Haufen sind. Das macht es an der einen oder anderen Stelle spannend. Klar ist, dass in der Kabine deutsch gesprochen wird. Wenn jemand nicht alles versteht, dann auch mal englisch. Aber alle geben sich Mühe, sind offen und für jeden Spaß zu haben."

Der Chefcoach und sein "verlängerter Arm" auf dem Spielfeld: Trainer-Routinier Peter Pacult und Spieler-Routinier Markus Pink. Der 31-jährige Klagenfurter führt nach 16 Runden mit 12 Treffern die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga an. Auch Pacult war ja zu aktiven Zeiten ein erfolgreicher Torjäger (u.a. beim TSV 1860 München, SK Rapid Wien, FC Linz, FC Tirol).

Rang 2 hinter Roten Bullen in punkto Legionären

Mit 17 Legionären rangiert Austria Klagenfurt im Bundesliga-Vergleich auf dem 2. Platz hinter Double-Gewinner und Serienmeister FC Red Bull Salzburg (24). Es folgen Aufsteiger SC Austria Lustenau (12), Vizemeister SK Sturm Graz und die SV Guntamatic Ried (beide 11), WSG Tirol (10), der LASK (9), FK Austria Wien, der TSV Egger-Glas Hartberg und CASHPOINT SCR Altach (alle 8) sowie SK Rapid Wien und der WAC (beide 6).

Im Kader der Violetten stehen allerdings auch einige Einheimische: Tormann Marco Knaller, Christopher Wernitznig, Christopher Cvetko, Fabian Miesenböck, Florian Jaritz, Fabio Markelic und Markus Pink sind allesamt in Kärnten geboren und kickten teilweise schon im Nachwuchs für die Austria.

„Wenn ein Spieler aus der eigenen Jugend kommt und den Sprung nach oben in die Kampfmannschaft packt, ist das immer eine schöne Story. Es ist daher mittel- und langfristig auch unser Ziel, die Burschen selbst auszubilden und den Weg zu ebnen. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass wir mit der Akademie erst im Sommer 2021 gestartet sind. Das wird sich erst in einigen Jahren auszahlen“, so Imhof.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt und Richard Purgstaller