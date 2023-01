Nachdem Ligaportal es bereits heute in der Früh prophezeite - siehe Beitrag - ist es nun fix, vermeldet der SK Sturm Graz, dass Abwehrspieler Vincent Trummer den Vizemeister verlässt und in die 2. Liga zum SV Licht-Loidl Lafnitz wechselt. Siehe auch Winter-TRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten.

Trummer ein Jahrzehnt beim SK Sturm Graz

Der 22-jährige Linksverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung in die Oststeiermark und streift künftig das Trikot des aktuellen Tabellenachten der ADMIRAL 2. Liga über.

Trummer stammt aus der Sturm-Jugend (kam im Sommer 2012 vom SV Mühldorf) und durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Blackys. Der Südoststeirer absolvierte insgesamt 11 Spiele für die Bundesliga-Profis des SK Sturm sowie 72 Partien für den SK Sturm II, 9 davon im vergangenen Herbst in der 2. Liga.

"Lafnitz wird viel Freude an ihm haben"

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker betont: „Vincent Trummer ist ein junger österreichischer Spieler mit großer Qualität, er erlebte in den letzten Monaten aufgrund von Verletzungen allerdings eine schwierige Zeit. Dennoch legte er immer eine hochprofessionelle Einstellung an den Tag und war stets topmotiviert. Ich wünsche Vincent für seine neue Herausforderung alles Gute und bin davon überzeugt, dass er in Zukunft seine Qualitäten zeigen kann und Lafnitz viel Freude an ihm haben wird."

Archiv-Foto: RiPu