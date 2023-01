Die WSG Tirol trennt sich im Rahmen seines 12-tägigen Trainingslagers auf der Insel Malta zum Auftakt des Tipsport-Malta-Cups nach einer beeindruckenden zweiten Spielhälfte vom tschechischen Spitzenklub Slovan Liberec mit 1:1. Den Ausgleichstreffer zum Endstand erzielte für den aktuell Tabellenfünften der ADMIRAL Bundesliga Youngster Justin Forst in der 68. Spielminute. Siehe auch Wintervorbereitungsprogramm mit Testspielen der ADMIRAL Bundesligisten.

Wattener Wertung: "Remis plus"

Der Testmatch-Schlagabtausch zwischen der WSG Tirol und Slovan Liberec, gleichzeitig der Auftakt zum Tipsport-Cup auf Malta, verlief über die ganze Matchdauer hinweg mehr oder weniger auf Augenhöhe, mit leichtem Ballbesitz- und Chancenvorteil für die WSG. Das Ergebnis nach 93 Spielminuten kann demzufolge aus Tiroler Sicht als ‚Remis plus‘ umschrieben werden.

Der aktuell Neuntplatzierte der Fortuna Liga (1.Tschechische Liga) ging mit seinem ersten Schuss auf das 60 Minuten lang von Zweier-Goalie Benjamin Ozegovic gehütete WSG-Tor durch den 54-fachen tschechischen Nationalspieler Theodor Gebre Selassie (26.) zur Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Der mittlerweile 36-jährige Abwehrspieler mit äthiopischer Abstammung war als Legionär früher auch in der Deutschen Bundesliga für den SV Werder Bremen aktiv und wurde zuvor in der Saison 2011/2012 als bester Spieler der tschechischen Liga ausgezeichnet.

Während Wattens vom 0:1-Rückstand unbeeindruckt blieb. Der aktuell Fünftplatzierte der ADMIRAL-Bundesliga glich mit seinem sechsten Schussversuch, dem vierten, der den tschechischen Kasten erreichte, durch Justin Forst (68.), erst acht Minuten zuvor ins Spiel gekommen, zur Mitte der 2. Halbzeit mehr als nur verdient aus. Am Ende drückte die WSG Tirol – allerdings ohne zählbaren Erfolg.

"...weil Mechanismen in 2-monatiger Winterpause verloren gegangen sind"

Thomas Silberberger (WSG-Cheftrainer): „In der 1. Halbzeit hat vieles noch nicht so gepasst, wie ich mir das vorstelle. Da ist die Leistung enttäuschend gewesen, weil einfach auch viele Mechanismen in der zweimonatigen Winterpause verloren gegangen sind. Aber in der 2. Halbzeit hat die Mannschaft dann Vollgas gegeben, auch das 1:1 gemacht und ist dem Siegtreffer permanent näher gewesen als Slovan Liberec. Aufgrund der 2. Halbzeit bin ich mit dem ersten Auftritt zufrieden.“

Die WSG spielte:

Benjamin OZEGOVIC (60. Ferdinand OSWALD); Zan ROGELJ (60. David JAUNEGG), Felix BACHER (60. Raffael BEHOUNEK), Okungbowa OSARENREN (60. Dominik STUMBERGER), Alexander RANACHER (60. Kofi SCHULZ); Julius ERTLTHALER (60. Thomas SABITZER), Johannes NASCHBERGER (60. Kilian BAUERNFEIND), Sandi OGRINEC (60. CEM ÜSTÜNDAG), Lukas SULZBACHER (60. Denis TOMIC); Nik PRELEC (60. Justin FORST), Tim PRICA (60. Lautaro RINALDI).

