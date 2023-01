Im ersten Testspiel des neuen Kalenderjahres empfing der SK Rapid Wien am Mittwochabend auf dem Trainingsgelände am Ernst-Happel-Stadion den Drittligisten SR Donaufeld. Dabei machte der Tabellenvierte der ADMIRAL Bundesliga gegen den aktuell Sechtsplatzierten der Regionalliga Ost das halbe Dutzend voll und siegte mit 6:0 (Halbzeit 4:0). Der 22-jährige Wiener Lion Schuster setzte bei seinem Comeback mit dem schönsten Tor des Spiels den Schlusspunkt. Siehe auch Winterprogramm mit TESTSPIELEN der ADMIRAL Bundesligisten.

Macht da weiter, wo er im alten Jahr aufgehört: Guido Burgstaller präsentierte sich auch beim ersten Testspiel in 2023 in Torlaune und schnürte binnen 7 Minuten einen Doppelpack, wobei der 33-jährige Villacher beim Treffer zum 4:0 von der feinen Vorabeit von Nico Bajlicz profitierte und nurmehr einschieben brauchte.

Ante Bajić sorgte mit feiner Einzelleistung für Auftakt nach Maß

Die ersten Minuten waren ein klassisches Abtasten auf beiden Seiten. Nach knapp 10 Minuten kam es jedoch zum Doppelschlag durch den favorisierten Bundesligisten. Zuerst setzte sich Ante Bajić hervorragend durch und versenkte die Kugel im rechten langen Eck (11.), ehe Oliver Strunz im richtigen Moment am richtigen Ort war und einen Abpraller vom Torhüter in Abstaubermanier einschob (13.).

Knapp 20 Minuten später trug sich dann auch Torgarant Guido Burgstaller in die Torschützenliste ein, nachdem der gegnerische Keeper einen Ausflug aus dem Strafraum machte und der SK Rapid-Routinier den Ball lässig ins leere Tor rollte (33.). Doch dem war noch nicht genug, Nicolas Bajlicz, der beim Turnier in Sindelfingen u.a. zum Spieler des Turniers gewählt wurde, bewies vor dem Strafraum Nerven, legte optimal ab und Guido Burgstaller schnürte ein Doppelpack (39.) zum 4:0-Halbzeitstand.

SK Rapid in Halbzeit 2 mit 11 neuen Gesichtern

In typischer Testspiel-Manier wurde zu Beginn der 2. Hälfte ordentlich getauscht, so kam die Barisic-Elf in ganz neuer Formation aufs Feld. Mit einer sehenswerten Eckballkombination starteten die zweiten 45 Minuten, bei der Youngster Enes Tepecik schließlich nur noch am Torwart scheiterte.

Die Offensivaktionen waren definitiv vorhanden, so versuchten es neben Binder auch Moormann und Grüll mit starken Aktionen. In der 72. Minute war dann das 5:0 endlich fällig. Nach gekonnter Vorarbeit von Enes Tepecik brauchte Ferdy Druijf nur noch einschieben.

Zu Beginn der Rapidviertelstunde kam es dann auch zu einem ganz besonderen Gustostückerl, als Lion Schuster den Ball im Strafraum eiskalt behaupten konnte und den Torwart mit einem lässigen Lupfer überrumpelte, 6:0 (75.) - der Endstand.

Mittwoch, 11.01.2023, Trainingsplatz Ernst-Happel-Stadion, SR: Daniel Staubert.

SK Rapid Wien vs. SR Donaufeld 6:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 (11.) Bajic, 2:0 (13.) Strunz, 3:0 (33.) Burgstaller, 4:0 (39.) Burgstaller, 5:0 (72.) Druijf, 6:0 (75.) Schuster.

SK Rapid 1. Hz.: Gartler; Oswald, Sollbauer, Dibon, Auer; Bajlicz, Kerschbaum; Bajić, Knasmüllner, Strunz; Burgstaller

SK Rapid 2. Hz.: Unger; Tambwe- Kasengele, Querfeld, Wimmer, Moormann; Schuster, Greil; Tepecik, Druijf, Grüll; Binder

Es fehlten: Erkrankt bzw. nach Erkrankung Nico Kühn, Aleksa Pejić und Marko Dijković. Dejan Petrovič wird sein Match-Comeback nach Kreuzbandriss womöglich im Trainingslager in Belek/Antalya (14. - 25.01.) haben. Auch Savic ist noch im Aufbautraining. Ebenfalls fehlten heute Torhüter Niklas Hedl & Bernhard Zimmermann (beide Bundesheer, fliegen aber ins Trainingslager mit) und Pascal Fallmann. Verletzt sind Schick, Koseclnik und Hofmann.

"Einstellung war sehr gut - ein guter Test und Auftakt"

Chefcoach Zoran Barisic: "Es haben alle Spieler, die fit waren, jeweils 45 Minuten gespielt. Viele Dinge, die wir herausgearbeitet haben, wollten wir heute umsetzen. Vieles davon hat gut ausgeschaut und geklappt. Alles in allem bin ich nicht unzufrieden. Vor allem auch, mit welcher Einstellung die Jungs in das Spiel rein gegangen sind. Das war sehr gut. Es hat sich auch niemand verletzt. Insofern war es ein guter Test und Auftakt."

Zoran Barisic über gelungenes Comeback von Youngster Lion Schuster: "Ja, er hat eine lange Leidenszeit hinter sich mit seinen schweren Verletzungen. Er hat heute ein wunderschönes Tor gemacht. Aber wichtig ist, dass er gesund, fit ist und das ganze Programm mitmachen kann. Dass er wieder dorthin kommt, wo er schon mal war. Ich möchte schon auch betonen, dass wieder sehr viele junge Spieler mit dabei waren, die heute auch ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben. Insofern bin ich über den Auftritt unserer Mannschaft sehr zufrieden."

"Bin gar besser wie zuvor"

Lion Schuster: "Ist natürlich schön, wenn man jetzt wieder mit den Profis trainiert und auch spielt. Und auch, dass wir jetzt so einen Superstart ins Jahr 2023 gemacht haben. Ich denke, es war ein gutes Spiel von der ganzen Mannschaft. Natürlich haben ein paar Dinge noch nicht so geklappt, wie wir es wollen, doch es war ja auch das erste Testspiel. Viele Sachen waren gut, andere sind noch zu verbessern. Da werden wir dann im Trainingslager dran arbeiten.

Ich habe sehr hart gearbeitet nach der Verletzung, auch mit dem Athletiktrainer und jetzt denke ich sogar, dass ich besser bin wie zuvor. Sowohl körperlich als auch mental. Das war für mich eine große Herausforderung. Ich denke all das wird mir in der Zukunft helfen."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL