Rapid Wien bindet Offensiv-Talent langfristig!

Der SK Rapid Wien konnte ein weiteres Nachwuchstalent langfristig an den Verein binden: So konnte der Vertrag mit dem 18-jährigen Mustafa Kocyigit bis 2023 verlängert werden. Der Offensivspieler kickt bereits seit fast sechs Jahren in der grün-weißen Nachwuchsschmiede und brachte es in der U18-Akademiemannschaft bei 58 Einsätzen auf 24 Treffer.

Foto: SK Rapid Wien

"Wir sind überzeugt, dass er das Zeug dazu hat, auch den Sprung in den Profifußball zu schaffen"

Im Herbst gelang ihm als Joker beim Schlagerspiel mit Rapid II beim Wiener Sportclub zudem sein erster Doppelpack in der Regionalliga Ost. Kocyigit (geboren am 9. März 2001) stand zudem in jener Mannschaft, die Anfang Jänner diesen Jahres den renommierten Mercedes-Benz JuniorCup in Sindelfingen gewinnen konnte und brachte es bereits auf mehr als ein Dutzend Länderspiele in diversen Nationalteams des Österreichischen Fußball-Bundes.

Zoran Barisic sagt zur Vertragsverlängerung des Youngsters: "Wir freuen uns, dass wir mit Mustafa Kocyigit einen weiteren Nachwuchsteamspieler längerfristig an uns binden konnten. Er verfügt über hervorragende Anlagen und wird bei uns weiter gefordert und gefördert werden. Wir sind überzeugt, dass er das Zeug dazu hat, auch den Sprung in den Profifußball zu schaffen. In den nächsten Wochen und Monaten soll er sich vor allem bei unserer zweiten Mannschaft weiterentwickeln."

