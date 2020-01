Rapid Wien: Remis und Niederlage in ersten Belek-Tests!

Details Mittwoch, 29. Januar 2020 17:53

Der SK Rapid Wien hat am heutigen Mittwoch gleich zwei Testspiele absolviert. Die Grün-Weißen testeten im Sportzentrum Maxx Royal in Belek zunächst gegen den dänischen Erstligisten Odense BK. Während sich die Hütteldorfer vor einem Jahr klar mit 2:5 geschlagen geben mussten, endete die heutige Partie mit einem torlosen Remis. Rapid lief dabei praktisch in Bestbesetzung auf. Mit dabei waren auch wieder die im Herbst noch im Aufbau befindlichen Dalibor Velimirovic und Koya Kitagawa.

Foto: Richard Purgstaller

Rapid verliert gegen Novi Sad

Unmittelbar nach dem Ende des ersten Testspiels am heutigen Tag folgte ein Probegalopp gegen den serbischen Klub Vojvodina Novi Sad. Die Rapidler traten mit einer komplett veränderten Mannschaft an. Diesmal mit zahlreichen Youngsters wie Schuster, Greiml, Hajdari, Wunsch, Savic sowie Bozic. Auch Neuzugang Ercan Kara war mit von der Partie und spielte durch. Die Partie ging aus Sicht der Wiener mit 0:2 verloren.

